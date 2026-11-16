Endrick se iría de Real Madrid: Club italiano ofrece 60 millones para fichar al jugador brasileño

Destapan el inesperado equipo de Europa que busca el fichaje de Endrick. Están dispuestos a pagar 60 millones de euros y a respuesta de Real Madrid.
La derrota de Brasil ante Japón provocó una fuerte reacción en el país sudamericano y Carlo Ancelotti prepara cambios para el próximo amistoso ante Singapur.
El técnico italiano apostaría por Endrick como una de las principales novedades en el once titular de la Canarinha.
El delantero del Real Madrid tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento y ganarse un lugar en el equipo.
Sin embargo, su futuro a nivel de clubes también comienza a generar rumores en el mercado de fichajes.
El AC Milan estaría interesado en hacerse con los servicios del joven atacante brasileño.
Según el periódico Corriere dello Sport, el conjunto italiano prepara una oferta de 70 millones de euros por su fichaje.
La propuesta estaría dividida en 60 millones fijos y otros 10 millones en variables.
El Real Madrid no tendría intención de perder completamente el control sobre el futbolista y conservaría una opción para recuperarlo.
El conjunto blanco podría volver a fichar a Endrick por 80 millones de euros, según la información publicada en Italia.
Mientras tanto, Roc Nation, agencia que representa al brasileño, trabaja para defender sus intereses.
La decisión final sobre su futuro estaría en manos de José Mourinho, según el reporte.
Endrick atraviesa un momento en el que necesita sumar minutos y protagonismo para demostrar todo su potencial.
Su energía, intensidad y deseo de aportar lo convierten en un futbolista que puede marcar diferencias cuando recibe oportunidades.
Por otra parte, Vinicius llega motivado después de marcar dos goles contra Japón, aunque todavía busca recuperar su mejor versión con el Real Madrid.
Para el amistoso ante Singapur, Ancelotti apostaría por una ofensiva integrada por Estevão, Endrick y Vinicius.