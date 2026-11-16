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Endrick se iría de Real Madrid: Club italiano ofrece 60 millones para fichar al jugador brasileño

Endrick atraviesa un momento en el que necesita sumar minutos y protagonismo para demostrar todo su potencial

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 11:34
Endrick se iría de Real Madrid: Club italiano ofrece 60 millones para fichar al jugador brasileño
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Destapan el inesperado equipo de Europa que busca el fichaje de Endrick. Están dispuestos a pagar 60 millones de euros y a respuesta de Real Madrid.

Fotos: Cortesía
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La derrota de Brasil ante Japón provocó una fuerte reacción en el país sudamericano y Carlo Ancelotti prepara cambios para el próximo amistoso ante Singapur.
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El técnico italiano apostaría por Endrick como una de las principales novedades en el once titular de la Canarinha.
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El delantero del Real Madrid tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento y ganarse un lugar en el equipo.
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Sin embargo, su futuro a nivel de clubes también comienza a generar rumores en el mercado de fichajes.
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El AC Milan estaría interesado en hacerse con los servicios del joven atacante brasileño.
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Según el periódico Corriere dello Sport, el conjunto italiano prepara una oferta de 70 millones de euros por su fichaje.
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La propuesta estaría dividida en 60 millones fijos y otros 10 millones en variables.
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El Real Madrid no tendría intención de perder completamente el control sobre el futbolista y conservaría una opción para recuperarlo.
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El conjunto blanco podría volver a fichar a Endrick por 80 millones de euros, según la información publicada en Italia.
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Mientras tanto, Roc Nation, agencia que representa al brasileño, trabaja para defender sus intereses.
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La decisión final sobre su futuro estaría en manos de José Mourinho, según el reporte.
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Endrick atraviesa un momento en el que necesita sumar minutos y protagonismo para demostrar todo su potencial.
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Su energía, intensidad y deseo de aportar lo convierten en un futbolista que puede marcar diferencias cuando recibe oportunidades.
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Por otra parte, Vinicius llega motivado después de marcar dos goles contra Japón, aunque todavía busca recuperar su mejor versión con el Real Madrid.
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Para el amistoso ante Singapur, Ancelotti apostaría por una ofensiva integrada por Estevão, Endrick y Vinicius.
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