Fichajes Honduras: Motagua con bajas, futuro de Pedro Troglio y exjugador de Olimpia regresa

Motagua se prepara para sacar varios jugadores y revelan cuál es el futuro de Pedro Troglio. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Rodrigo de Oliveira - El atacante de Motagua se refirió a su futuro ante la finalización de su contrato. “Se me vence el contrato al terminar la temporada y de parte de ellos no me han hecho ninguna propuesta de renovación, esperaremos al final de la temporada", comentó.
Javier López - El entrenador de Motagua habló sobre la situación de los futbolistas que terminan contrato en diciembre y dejó claro que las decisiones también estarán relacionadas con los resultados del equipo en el campeonato.
"Dependerá si ganamos o no el campeonato, ya que eso puede marcar el tema de algunas negociaciones, pero de entrada queremos que todos estén bien", manifestó.
Brian Farioli - El director deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, se refirió a los rumores sobre un posible interés por el jugador de Marathón y descartó que exista una negociación en marcha.
"La realidad es que Farioli es un buen jugador. Jugamos contra ellos ahora en la Copa Centroamericana, pero así como Farioli hay muchos jugadores en el medio que son interesantes, que juegan bien, pero no estamos abriendo alguna negociación", expresó Vela.
Agustín Mulet - El mediocampista argentino vuelve a aparecer entre las opciones que maneja Real España para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Su nombre ha tomado fuerza en el entorno aurinegro.
Giancarlo Sacaza - Su estadía en el Medio Oriente con la Selección de Honduras ha frenado los últimos detalles para fichar por el Austin FC de la MLS, pero es cuestión de días para que todo se haga oficial.
Pedro Troglio - El entrenador argentino se encuentra sin equipo luego de finalizar su vínculo con Banfield. Durante su etapa en el fútbol argentino consiguió llevar al club hasta las semifinales de la Copa Argentina.
Rodrigo Gómez - El futbolista estaría en el radar de dos clubes importantes de Centroamérica: Alianza de El Salvador y Deportivo Saprissa de Costa Rica, equipos que han mostrado acercamientos por sus servicios.
Alex Naid Guity - El guardameta hondureño sigue perteneciendo al Olimpia, aunque actualmente juega cedido en Lobos de la UPNFM. Su préstamo tiene vigencia hasta junio de 2027.
Andy Hernández - El joven jugador finalizará su vínculo con Motagua al cierre de diciembre. Sin embargo, los reportes apuntan a que no entraría en los planes de renovación de la institución.
Alejandro Reyes - El mediocampista termina su contrato con Motagua en diciembre, pero la directiva azul tiene entre sus planes ofrecerle una renovación para que continúe en el equipo.
Juan Mosquera - El futbolista colombiano quedó fuera de Génesis FC tras llegar a un acuerdo para finalizar su vínculo contractual con el conjunto hondureño.
Manuel Gamboa - El defensor panameño se convirtió en otra de las salidas de Génesis FC. Su baja forma parte de los movimientos que realiza el equipo durante el campeonato.
Ronaldo Balanta - El portero colombiano no continuará en Génesis FC. La institución decidió prescindir de sus servicios cuando todavía se disputa el torneo Apertura.
Carlos "Chuy" Pérez - Marathón tomó medidas con el delantero luego de conocer que participó en partidos burocráticos sin autorización. El club le habría dado un ultimátum y su continuidad para la próxima temporada está en duda.