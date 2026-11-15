Estas son las ganadoras de las categorías femeninas de la Vuelta Ciclística 2026

En la categoría Ruta Élite Femenina, Linda Menéndez, del equipo Evolution Cycling, se quedó con el primer lugar al completar el recorrido en 2 horas, 50 minutos y 50.1 segundos. El segundo puesto fue para Gissel Andino, de Bikemart, con un tiempo de 2:52:09.3, mientras que Vanessa Mejía, de Fusion Energy, completó el podio con 2:52:20.8.