Ronaldinho regresa con un estilo bañado de oro y dando asistencia en triunfo del Ravena

En el 18 puso un centro medido desde un saque de esquina que remató su compañero Giulio Donati, pero fue rechazado por el guardameta rival. Ya en el minuto 36, Ronaldinho participó en el 1-0 con un pase a Lorenzo Lonardi, que asistió a Donati para poner el primer gol en el marcador y desatar la locura en la grada.