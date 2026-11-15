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Jugador perdiera el conocimiento tras recibir duro golpe en su cabeza

Un momento tenso se vivió en el fútbol salvadoreño tras un golpe que recibió un jugador que terminó siendo llevado de emergencia al hospital

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 12:29
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Un momento tenso se vivió en el fútbol salvadoreño tras un golpe que recibió un jugador que terminó siendo llevado de emergencia al hospital

 Fotos: Cortesía
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Momentos de angustia y máxima tensión se vivió en el Estadio Cuscatlán durante el clásico del fútbol salavodoreño entre Alianza FC y Club Deportivo FAS el cual terminó igualado 1-1.
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El lateral derecho del conjunto rojo, José 'Chepito' Guevara, sufrió un fuerte impacto en el rostro que lo dejó tendido e inconsciente sobre el terreno de juego, obligando a detener de inmediato las acciones del partido.
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El incidente ocurrió alrededor del minuto 57, cuando un potente balón enviado desde el sector izquierdo golpeó directamente en la cabeza del defensor.
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Tras el impacto, Guevara cayó desplomado al césped, perdió el conocimiento y presentó un breve episodio convulsivo que encendió las alarmas en todo el recinto deportivo.
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Ante la gravedad de la escena, los futbolistas de ambos equipos dejaron de lado la rivalidad deportiva para auxiliar a su compañero y solicitar con urgencia el ingreso de las asistencias.
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Los cuerpos médicos de Alianza y FAS trabajaron de la mano junto a socorristas para estabilizar al jugador en la cancha antes de retirarlo en ambulancia hacia un centro hospitalario.
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Horas después del traslado, la directiva del FAS emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad a la afición salvadoreña. En el reporte médico, la institución tigrilla confirmó que 'Chepito' Guevara sufrió un trauma craneoencefálico leve producto del balonazo.
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De acuerdo con la actualización del club, el futbolista recuperó el conocimiento, responde favorablemente y se encuentra clínicamente estable. No obstante, permanece hospitalizado bajo observación médica y a la espera de los resultados de estudios complementarios para evaluar su evolución en las próximas horas.
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La noticia ha generado una ola de solidaridad en el fútbol nacional, con mensajes de apoyo provenientes de compañeros, rivales y aficionados de distintos equipos.
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"Toda la familia tigrilla está con vos, José", expresó el FAS en su comunicado, reiterando que la prioridad absoluta es garantizar la plena recuperación del jugador antes de pensar en su regreso a las canchas.
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Hay que recordar que el mundo del fútbol vive momentos tensos luego de lo ocurrido en España entre Andorra y Tenerife donde Jesús de Miguel perdió la vida tras la salida del portero.
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