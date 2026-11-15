Héctor Menéndez leyó la carrera, atacó en el momento justo y conquistó el bicampeonato de la Vuelta EL HERALDO 2026

No necesitó apresurarse, sino saber cuándo atacar. Héctor Menéndez volvió a demostrar por qué es uno de los protagonistas del ciclismo nacional y se quedó nuevamente con el primer lugar de la categoría Élite Masculina de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2026, tras una carrera en la que la estrategia y la lectura del recorrido fueron fundamentales.
Desde los primeros kilómetros, el bicampeón tuvo que mantenerse atento a los movimientos de sus rivales.
La competencia presentó diferentes intentos de fuga y momentos en los que los corredores buscaron tomar ventaja para acercarse al triunfo.
Héctor explicó que una de esas fugas cambió el desarrollo de la carrera, pero no todos los corredores que lo acompañaban lograron gestionar el movimiento de la misma manera.
Fue entonces cuando encontró una oportunidad para probar sus fuerzas.
"En la carrera solo es cuestión de ir leyendo cómo se van dando las cosas. Se hizo una pequeña fuga, pero no gestionamos bien con otros corredores que también nos acompañaban. Llegó un momento donde vi oportuno probar un poco y abrí un espacio para seguir y mantener esa distancia", relató.
Con esa decisión, Menéndez consiguió tomar ventaja y sostenerla frente a sus competidores.
Cada movimiento fue parte de una carrera en la que debía administrar sus fuerzas y defender la posibilidad de repetir el campeonato.
Finalmente, el hondureño cruzó la meta y levantó nuevamente los brazos como ganador de la Élite Masculina, consiguiendo su segundo título consecutivo en la competencia.
El bicampeonato también tuvo un ingrediente especial: Héctor tuvo que improvisar con su equipo para participar en esta edición.
Según explicó, una situación de fuerza mayor ocurrida meses atrás lo llevó a buscar una alternativa y recibió el apoyo de personas que le facilitaron una bicicleta para competir.
El ciclista agradeció especialmente a sus patrocinadores y a quienes hicieron posible que estuviera en la línea de salida y pudiera pelear nuevamente por el primer lugar.
Para Menéndez, cerrar la temporada con otro resultado importante representa una satisfacción después del trabajo realizado durante el año.
El triunfo en Tegucigalpa también alimenta sus objetivos deportivos. Héctor, quien comenzó a tomarse el ciclismo de manera formal alrededor de 2020, después de acercarse a este deporte desde niño junto a su familia, aspira a seguir representando a Honduras en competencias internacionales.
Entre sus metas están conquistar resultados en campeonatos centroamericanos y panamericanos, además de participar en importantes vueltas de la región, como las de Guatemala y Costa Rica.
Así, después de leer la carrera, encontrar el momento para atacar y sostener su ventaja, Héctor Menéndez volvió a conquistar la Élite Masculina.
La corona sigue en sus manos y la XV Vuelta Ciclística de EL HERALDO tiene nuevamente al mismo campeón.