Tegucigalpa, Honduras.- Actualmente, el Distrito Central cuenta únicamente con dos camposantos habilitados para recibir nuevas sepulturas: Divino Paraíso y Jardín de Los Ángeles, informó José Maldonado, integrante de la Gerencia de Cementerios. La disponibilidad de terreno se ha reducido debido a la gran ocupación de los espacios destinados a entierros. Según los datos proporcionados por el funcionario, Divino Paraíso supera el 70% de ocupación, mientras que Jardín de Los Ángeles registra aproximadamente un 50%.

La situación es más limitada en el cementerio Divino Paraíso, donde la demanda constante de espacios reduce las posibilidades de nuevas asignaciones en los próximos años.

Divino Paraíso tendría espacio para cuatro años más

Maldonado estimó que el cementerio Divino Paraíso todavía tendría capacidad para recibir nuevas sepulturas durante unos tres o cuatro años, tomando en cuenta el ritmo actual de ocupación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Si la demanda de sepulturas continúa aumentando, la falta de espacios en los cementerios municipales podría convertirse en un problema para las familias capitalinas. El mayor conflicto será especialmente para aquellas que no cuentan con los recursos económicos para adquirir un terreno en un camposanto privado. Este panorama representa un desafío para la administración de los camposantos municipales, debido a que la demanda de espacios continúa mientras las áreas disponibles se reducen. Por su parte, Jardín de Los Ángeles mantiene cerca de la mitad de su capacidad ocupada, de acuerdo con las cifras compartidas por la Gerencia de Cementerios. En este caso, el cementerio podría continuar recibiendo nuevas sepulturas también durante tres o cuatro años o incluso un poco más, si la demanda se mantiene. Erika Martínez, administradora del cementerio general, por ejemplo, aseguró a EL HERALDO que mensualmente llegan alrededor de 200 personas para preguntar si existen espacios disponibles. La misma historia se repite en los cementerios San Juan de El Durazno y Sipile. Lamentablemente, sus administradores se ven en la obligación de rechazar sus peticiones, ya que no cuentan con el espacio.

Tres cementerios están cerrados para nuevas asignaciones