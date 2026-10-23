Cementerios del DC se preparan para recibir visitantes el Día de los Difuntos

Tegucigalpa, Honduras.- El retiro de maleza, la recolección de basura y la limpieza de los terrenos forman parte de los trabajos que se ejecutan en los cinco cementerios municipales del Distrito Central ante la llegada de cientos de familias el próximo 1 y 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos.

Las labores se desarrollan en el Cementerio General, Sipile, Divino Paraíso, San Juan de El Durazno y Jardín de los Ángeles, donde se busca despejar las áreas de acceso y facilitar el paso de las personas hasta las tumbas de sus familiares.

José Maldonado, jefe del Departamento de Cementerios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), informó que el personal municipal estará distribuido en los camposantos para atender a quienes acudan durante la conmemoración.

“En todos los cementerios tendremos personal para orientar a las personas y ayudarlas a llegar hasta la tumba a honrar la memoria de sus difuntos”, explicó Maldonado.

Las cuadrillas trabajan en el corte de maleza y el retiro de residuos acumulados en los predios. Estas actividades son parte de los preparativos ante el incremento de visitantes que se registra durante las fechas dedicadas a recordar a los fallecidos.

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En las jornadas participa la Gerencia de Microempresas, que aporta cuadrillas para realizar las labores de limpieza en los cementerios municipales.

También se incorporó personal de la Gerencia de Orden Público para apoyar las intervenciones. Las autoridades municipales mantienen pendientes las tareas necesarias para completar el acondicionamiento de los recintos antes de las fechas conmemorativas.