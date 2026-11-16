Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de licencias de conducir por primera vez contará con centros fijos únicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Por qué? ¿Qué buscan las autoridades con esta medida? El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, explicó que la institución prepara un proyecto para modificar el proceso de emisión de licencias de conducir.

"Hay un proyecto al respecto. Hay países que ya tienen mucho recorrido, tecnología, rapidez y, sobre todo, transparencia. Y nosotros estamos muy necesitados de nuestros policías en la calle. La gente se queja porque no ve a los policías de tránsito en la calle, porque se abrieron demasiadas oficinas de emisión de licencias por primera vez. Y lo voy a anunciar en este momento: a partir del último de este mes de noviembre, cero emisión de licencias a nivel nacional", declaró en una entrevista en Hoy Mismo. Según Oseguera Mass, a partir del 30 de noviembre dejará de emitirse la licencia de conducir por primera vez en las oficinas habilitadas en el resto del país. Este trámite se concentrará en Tegucigalpa y San Pedro Sula. "Porque eso nos diluye el control. No queremos policías corruptos, no queremos gente cobrando, no queremos gente dilapidando la reputación de una institución, no queremos delincuentes agrupándose y organizándose para ir a solicitar licencias de manera fraudulenta", manifestó el director de la Policía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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