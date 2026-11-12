Diputado pide eliminar prueba práctica a motociclistas para evitar el tráfico de licencias

Ante esta problemática, el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, solicitó formalmente la eliminación del actual examen práctico aplicado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ( DNVT ), denunciando que el proceso se ha desvirtuado para fomentar la corrupción y empujar a miles de conductores a circular de manera ilegal .

Tegucigalpa, Honduras.- Hacer el zigzag en una fila de conos parece haberse convertido en un obstáculo casi imposible de superar para los motociclistas a la hora de hacer un examen práctico para obtener la licencia de conducir.

"También le dije al ministro de Seguridad que ya suspenda, quite, elimine ese negocio de las licencias de motos, ese famoso examen práctico que le van haciendo en unos conos y que nadie lo pasa porque se ha hecho un gran negocio no pasar el examen", manifestó Pérez.

Según el congresista, el mecanismo actual obliga a los ciudadanos que reprueban injustificadamente la prueba a recurrir a redes externas que operan en las inmediaciones de las oficinas de tránsito para obtener el permiso de conducir mediante pagos ilícitos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Como alternativa para transparentar el trámite, Pérez propuso delegar la evaluación técnica a una entidad especializada, lo que además permitiría recuperar a cientos de funcionarios policiales que actualmente cumplen labores administrativas para desplegarlos en el ordenamiento vial del país.

"Hay que cortar ese tema, hay que contratar verdaderamente una empresa o a quien sea para que dé este servicio y que los policías de Tránsito que hoy están ocupados en eso vayan a las calles a ordenar el tráfico y a aplicar la ley correctamente", enfatizó el diputado.

El diputado aseguró que el titular de la Secretaría de Seguridad asumió el compromiso de reestructurar este mecanismo a partir del próximo año, con el objetivo de liberar a cerca de 500 agentes dedicados exclusivamente a la emisión de licencias y garantizar una prueba justa para quienes saben conducir.

"El ministro se ha comprometido que a partir y empezando el próximo año va a quitar eso para que realmente se haga un examen que la gente lo haga con responsabilidad y que lo pueda aprobar si es que sabe conducir una motocicleta y que ande su licencia legal", reveló Pérez.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte confirmaron que mantienen en curso un análisis técnico y operativo sobre la petición planteada por el congresista para determinar las reformas correspondientes en el sistema de emisión de licencias.