Capitalinos tendrán hasta el 31 de diciembre para aprovechar la amnistía municipal

Teguigalpa, Honduras.- Los contribuyentes del Distrito Central tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para aprovechar la ampliación de la amnistía municipal, que les permitirá regularizar sus obligaciones tributarias y ponerse al día con sus pagos ante la Alcaldía Municipal. La extensión representa una oportunidad para los ciudadanos que mantienen cuentas pendientes con la municipalidad y desean normalizar su situación mediante los beneficios establecidos en esta medida. De acuerdo con la información divulgada por la AMDC, los contribuyentes podrán aprovechar el plazo adicional para realizar sus pagos y cumplir con las obligaciones municipales correspondientes. De acuerdo con las autoridades locales, los contribuyentes podrán realizar sus pagos durante el plazo adicional y cumplir con las obligaciones municipales correspondientes.

Las personas interesadas pueden acudir a los diferentes puntos de atención habilitados para efectuar sus trámites y pagos, sin necesidad de concentrarse únicamente en las oficinas municipales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los lugares disponibles se encuentran las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el edificio AER, el centro comercial Los Castaños y el centro comercial Villa San Miguel. La ampliación está respaldada por el Decreto Legislativo 226-2026, publicado el 2 de noviembre en el diario oficial La Gaceta, mediante el cual el Congreso Nacional extendió las amnistías tributarias, municipales y de servicios públicos hasta el cierre de este año. Congreso Nacional de Honduras En el caso de las obligaciones municipales, el beneficio contempla la exoneración de multas, recargos, intereses sobre las deudas, sobretasas y otros cargos generados por mora en el pago de tributos, tasas y contribuciones municipales. La disposición comprende tanto a personas naturales como jurídicas que mantienen compromisos pendientes con las municipalidades del país. Además, incluye a los contribuyentes que anteriormente suscribieron planes de pago, de acuerdo con las condiciones establecidas en el decreto.