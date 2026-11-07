UMAPS amplía amnistía hasta el 31 de diciembre: usuarios pagarán sin multas ni recargos

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para ponerse al día con sus cuentas sin pagar multas ni recargos, luego de que la institución ampliara el plazo de la amnistía. La medida permite a los abonados con pagos pendientes regularizar su servicio sin asumir los cargos adicionales que normalmente se acumulan por mora. La ampliación busca dar más tiempo a los usuarios que todavía no han podido cancelar sus obligaciones con la institución.

El beneficio estará vigente durante noviembre y diciembre, por lo que los interesados podrán realizar sus pagos antes de que finalice el año.

¿Dónde puede pagar sin multas ni recargos?

Los abonados pueden acudir al centro de atención ubicado en el segundo nivel del Centro Comercial Los Castaños, donde se reciben los trámites relacionados con la regularización de sus cuentas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Otra opción es la oficina de la colonia Las Palmas, localizada frente a KFC, en Tegucigalpa. También pueden realizar sus gestiones en el edificio AER de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), ubicado en el centro de la capital. Los tres centros de atención funcionan de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Hasta cuándo estará vigente la amnistía?