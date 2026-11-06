Inauguran Buró de Convenciones para impulsar el turismo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de posicionar a la capital hondureña como un destino para congresos, convenciones, ferias y exposiciones, fue inaugurado oficialmente el Buró de Convenciones de Tegucigalpa, una iniciativa que busca impulsar el turismo de reuniones y dinamizar la economía local.
El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Nave Carías, ubicado en el casco histórico de la capital, un espacio emblemático que recientemente fue acondicionado para albergar diferentes actividades y encuentros.
El presidente del Buró de Convenciones de Tegucigalpa, José Alberto Quan, destacó que la organización es el resultado de varios años de trabajo, visión compartida y coordinación entre diferentes sectores.
El representante agregó que uno de los propósitos es generar oportunidades para los diferentes participantes de la cadena de valor de la industria de reuniones y contribuir al desarrollo económico de la capital.
El Buró trabajará en la atracción de eventos, la promoción del destino y la vinculación entre organizadores de reuniones y la oferta local de hoteles, centros de convenciones, proveedores especializados y servicios complementarios.
Como parte de la ceremonia, se firmó un convenio entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Buró de Convenciones para la administración del Centro Cultural Nave Carías.
El acuerdo permitirá fortalecer la infraestructura destinada a eventos y ampliar las capacidades de la capital para albergar actividades que generen movimiento económico, cultural y turístico.
La jornada también se realizó la juramentación de la primera Junta Directiva del Buró de Convenciones, con lo que quedó formalizado el inicio de sus actividades como organización sin fines de lucro.
La ceremonia contó con la participación del ministro de Turismo, Andrés Ehrler, quien destacó la importancia de la industria de reuniones como un motor para el crecimiento económico y la generación de oportunidades en los destinos turísticos.
Por su parte, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reiteró el compromiso de la corporación municipal con las iniciativas orientadas al desarrollo y posicionamiento de Tegucigalpa.
El proyecto reúne el respaldo de instituciones públicas y empresas privadas vinculadas con el turismo, la hotelería y la organización de eventos, entre ellas el Instituto Hondureño de Turismo, la AMDC, hoteles de la capital, Canaturh y diferentes empresas del sector.