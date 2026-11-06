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Decomisan 13 fardos de supuesta cocaína durante operativo nocturno en La Masica

No se han proporcionado detalles sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias en las que el cargamento habría llegado al municipio de La Masica

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 07:40
Decomisan 13 fardos de supuesta cocaína durante operativo nocturno en La Masica

En total eran 13 fardos de supuesta cocaína.

 Foto: Cortesía

Atlántida, Honduras.-Un cargamento de 13 fardos de supuesto clorhidrato de cocaína fue decomisado durante un operativo nocturno durante la noche del jueves 5 de noviembre ejecutado por las autoridades en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida, en la zona norte de Honduras.

El hallazgo se produjo durante las labores de inspección y vigilancia desarrolladas por los equipos que participaron en la operación, quienes lograron ubicar el cargamento de presunta droga.

Tras el decomiso, especialistas iniciaron el proceso de contabilización y revisión de los fardos para determinar la cantidad exacta de paquetes que contiene el cargamento y establecer su peso total.

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Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para establecer la procedencia del supuesto estupefaciente y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado o almacenamiento.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre personas detenidas ni sobre las circunstancias en las que el cargamento habría llegado al municipio de La Masica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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