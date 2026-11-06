Decomisan 13 fardos de supuesta cocaína durante operativo nocturno en La Masica

Atlántida, Honduras.-Un cargamento de 13 fardos de supuesto clorhidrato de cocaína fue decomisado durante un operativo nocturno durante la noche del jueves 5 de noviembre ejecutado por las autoridades en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida, en la zona norte de Honduras.

El hallazgo se produjo durante las labores de inspección y vigilancia desarrolladas por los equipos que participaron en la operación, quienes lograron ubicar el cargamento de presunta droga.

Tras el decomiso, especialistas iniciaron el proceso de contabilización y revisión de los fardos para determinar la cantidad exacta de paquetes que contiene el cargamento y establecer su peso total.