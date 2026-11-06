Honduras aprueba 14 de los 22 indicadores de la Cuenta del Milenio; en diciembre se sabrá si accede a fondos

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados por la Cuenta del Milenio, una calificación que refleja avances en áreas económicas, sociales y de gobernanza, aunque todavía se ven reprobados los indicadores de corrupción y eficacia del gobierno. Pese a que este jueves se conoció que Honduras aprobó más de la mitad de los indicadores, se deberá esperar hasta diciembre para conocer si podrá acceder a los fondos de cooperación de Estados Unidos. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que las calificaciones dadas a conocer reflejan el comportamiento de Honduras en los diferentes indicadores y reconoció que algunos de los resultados incorporan datos correspondientes a 2026.

"Lo que se ha dado a conocer hoy son unas calificaciones de cómo están los países en diferentes indicadores que se han tomado en cuenta con un avance que ha tenido el país no solamente en materia económica, sino que también en gobernanza, en temas sociales, entre otros", manifestó en HCH el funcionario. "Hay que tomar en cuenta que han incluido algunos indicadores de 2026, lo cual es una buena noticia para el país, en vista de que son de la actual administración en algunos casos", expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es importante recordar que en noviembre de 2025, Honduras volvió a ser declarada elegible para iniciar el proceso hacia un posible compacto, tras aprobar 14 de 22 indicadores; sin embargo, no logró obtener ningún fondo. La última vez que Honduras logró acceder a un programa compacto de la Cuenta del Milenio fue en 2005, cuando suscribió un convenio de donación por 215 millones de dólares para financiar proyectos de infraestructura vial y desarrollo rural.

El acuerdo permitió ejecutar obras como la ampliación y mejoramiento de la carretera CA-5 Norte, además de proyectos agrícolas. Sin embargo, en septiembre de 2009, tras el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya, la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) suspendió parte del financiamiento. Posteriormente, en 2013, Honduras firmó un Programa Umbral por 15.6 millones de dólares, destinado a mejorar la transparencia y la gestión pública, pero desde entonces no ha conseguido un nuevo compacto de inversión.

¿Qué indicadores aprobó Honduras?

En el componente de libertad económica, Honduras obtuvo resultados favorables en indicadores como la competitividad del mercado, con 96%; la política comercial, con 76%; el acceso al mercado internacional, también con 76%, y la creación de empresas, con 60%. También aprobó los indicadores relacionados con la participación de las mujeres en la economía, con 56%; las oportunidades de empleo, con 52%, y la inflación, que registró una calificación de 4.6, según los datos proporcionados.

Los ocho indicadores que Honduras no pasó

Pese a los resultados favorables, Honduras no alcanzó la calificación requerida en ocho indicadores, principalmente relacionados con el acceso al financiamiento, la educación, la institucionalidad y el estado de derecho. Entre los resultados pendientes figuran el acceso al crédito, con 38%; los derechos de propiedad y sobre la tierra, con 32%; la calidad regulatoria, con 44%, y el desarrollo de la fuerza laboral, con apenas 13%.

También quedaron sin aprobar la tasa de finalización de educación secundaria básica femenina, con 36%; la eficacia del gobierno, con 48%; el estado de derecho, con 20%, y el control de la corrupción, igualmente con 20%.

En diciembre se conocerá si Honduras accede a los fondos