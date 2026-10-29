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El Cajón cerrará 2026 con nivel bajo y perdería 70 megavatios de capacidad en 2027

Se estima que nivel de la represa no superará 72%, lejos de los 285 metros para garantizar los 300 megavatios

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 00:00
El Cajón cerrará 2026 con nivel bajo y perdería 70 megavatios de capacidad en 2027

Se debe agilizar la licitación de Para cubrir la demanda de mediano plazo, el Sindicato pide a la ENEE agilizar la licitación de 1,,800 megavatios.

Tegucigalpa, Honduras.-El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) anunció que la temporada de lluvias está llegando a su final en Honduras.

Lo anterior impactará en la represa El Cajón, ya que su nivel está a 271.45 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), lejos de la cota máxima de 285 metros y que le permite a la hidroeléctrica la generación de 300 megavatios de energía con sus cuatro turbinas. El nivel actual del embalse es de 70.44%.

Guillermo Peña Panting, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sostiene que “no es esperaba que se llegará a su nivel máximo”.

Estado crítico de los enfriadores amenaza la operatividad de la represa El Cajón

René Barrientos, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND), explica que desde hace varios meses se administra el embalse (de agua) para tener un nivel aceptable el próximo año.

Agrega que ya era de conocimiento que el Fenómeno El Niño dejaría pocas lluvias este año, no obstante, con la ayuda de un programa especializado de simulación se ha logrado un despacho operativo de largo plazo en El Cajón, que permitirá mejores probabilidades de uso del agua en 2027.

Aclaró que El Cajón se mantiene como la principal reserva rodante de energía del país, la que se utiliza para sustituir generación por fallas o intermitencia renovable.

Deteriorados los campamentos de "El Cajón": 70% de viviendas con daños

Sin embargo, el gerente del CND tiene claro el panorama para 2027: “el impacto que vamos a tener es la pérdida de capacidad de la central de alrededor de 70 megavatios por la caída de la cabeza de agua”.

Detalla que se estrecha el margen de maniobra, es decir la reserva será bastante corta en los meses calientes de alta demanda, o sea abril y mayo, no obstante, esperan que las lluvias lleguen en el segundo trimestre de 2027 y se incorporen nuevos proyectos renovables privados, para cubrir la demanda, la que se estima rondará 2,290 megavatios.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), es optimista con el nivel del embalse de la represa El Cajón y proyecta supere el 72%. Añade que el próximo año se tendrá la generación de las represas Cañaveral y Río Lindo, lo que permitirá el efecfo de equlibrio entre la oferta y la demanda.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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