El Cajón cerrará 2026 con nivel bajo y perdería 70 megavatios de capacidad en 2027

Tegucigalpa, Honduras.-El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) anunció que la temporada de lluvias está llegando a su final en Honduras. Lo anterior impactará en la represa El Cajón, ya que su nivel está a 271.45 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), lejos de la cota máxima de 285 metros y que le permite a la hidroeléctrica la generación de 300 megavatios de energía con sus cuatro turbinas. El nivel actual del embalse es de 70.44%. Guillermo Peña Panting, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sostiene que “no es esperaba que se llegará a su nivel máximo”.

René Barrientos, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND), explica que desde hace varios meses se administra el embalse (de agua) para tener un nivel aceptable el próximo año. Agrega que ya era de conocimiento que el Fenómeno El Niño dejaría pocas lluvias este año, no obstante, con la ayuda de un programa especializado de simulación se ha logrado un despacho operativo de largo plazo en El Cajón, que permitirá mejores probabilidades de uso del agua en 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aclaró que El Cajón se mantiene como la principal reserva rodante de energía del país, la que se utiliza para sustituir generación por fallas o intermitencia renovable.