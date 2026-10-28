Honduras tendrá lluvias débiles y aisladas este jueves 29 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones secas y estables durante la mañana de este jueves 29 de octubre; sin embargo, por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles, principalmente aislados en sectores de las regiones central y norte, debido al ingreso de humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico.

Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que las condiciones atmosféricas cambiarán durante la segunda parte del día por la presencia de humedad proveniente de ambos cuerpos de agua.

“Condiciones secas y estables en horas de la mañana, pero ya por la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico nos estará generando lo que son lluvias y chubascos débiles, más que todo aislados en los sectores de la región centro, central y norte”, explicó Ochoa.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en la costa norte como en el golfo de Fonseca.