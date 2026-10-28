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Honduras tendrá lluvias débiles y aisladas este jueves 29 de octubre

El ingreso de humedad del Caribe y el Pacífico favorecerá precipitaciones por la tarde, mientras la zona sur alcanzará una temperatura máxima de 36 °C

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 18:31
Honduras tendrá lluvias débiles y aisladas este jueves 29 de octubre

Por la tarde del jueves 29 de octubre habrá lluvias débiles.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones secas y estables durante la mañana de este jueves 29 de octubre; sin embargo, por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles, principalmente aislados en sectores de las regiones central y norte, debido al ingreso de humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico.

Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que las condiciones atmosféricas cambiarán durante la segunda parte del día por la presencia de humedad proveniente de ambos cuerpos de agua.

“Condiciones secas y estables en horas de la mañana, pero ya por la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico nos estará generando lo que son lluvias y chubascos débiles, más que todo aislados en los sectores de la región centro, central y norte”, explicó Ochoa.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en la costa norte como en el golfo de Fonseca.

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Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa tendrá una máxima de 27 °C y una mínima de 16 °C, de acuerdo con el pronóstico divulgado por Cenaos.

Para la región central se prevé una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 17 °C. En la región insular, los valores oscilarán entre los 24 °C y los 29 °C.

En la región norte se esperan temperaturas de 22 °C como mínima y 29 °C como máxima. Mientras tanto, en la región oriental se pronostica una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C.

La región sur registrará las temperaturas más altas del país, con una máxima de 36 °C y una mínima de 22 °C, según los datos proporcionados por el pronosticador de turno.

Por su parte, la región occidental tendrá una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 12 °C, el valor mínimo más bajo entre las regiones mencionadas en el reporte.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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