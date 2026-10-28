Honduras tendrá lluvias débiles y aisladas este jueves 29 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones secas y estables durante la mañana de este jueves 29 de octubre; sin embargo, por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles, principalmente aislados en sectores de las regiones central y norte, debido al ingreso de humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico.
Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que las condiciones atmosféricas cambiarán durante la segunda parte del día por la presencia de humedad proveniente de ambos cuerpos de agua.
“Condiciones secas y estables en horas de la mañana, pero ya por la tarde el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico nos estará generando lo que son lluvias y chubascos débiles, más que todo aislados en los sectores de la región centro, central y norte”, explicó Ochoa.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronosticador indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en la costa norte como en el golfo de Fonseca.
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa tendrá una máxima de 27 °C y una mínima de 16 °C, de acuerdo con el pronóstico divulgado por Cenaos.
Para la región central se prevé una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 17 °C. En la región insular, los valores oscilarán entre los 24 °C y los 29 °C.
En la región norte se esperan temperaturas de 22 °C como mínima y 29 °C como máxima. Mientras tanto, en la región oriental se pronostica una máxima de 30 °C y una mínima de 20 °C.
La región sur registrará las temperaturas más altas del país, con una máxima de 36 °C y una mínima de 22 °C, según los datos proporcionados por el pronosticador de turno.
Por su parte, la región occidental tendrá una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 12 °C, el valor mínimo más bajo entre las regiones mencionadas en el reporte.
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