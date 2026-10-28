Zonas afectadas por los cortes de energía este jueves 29 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias colonias, aldeas y barrios de Honduras se verán afectados por los cortes de energía programados para este jueves 29 de octubre.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) detalló que la suspensión de la energía se deberá a los trabajos de mantenimiento en la zona.
De 8:30 a 9:30 am y de 2:30 a 3:30 pm en el Distrito Central
Res. Plaza, Res. La Joya, Col. San José de los Llanos, Res. La Cañada, Lomas de San José, Lomas de Nauvoo y zonas aledañas.
De 8:30 am a 3:30 pm en el Distrito Central
Col. Santa Isabel y parte de Col. Las Palmas.
De 9:00 am a 1:00 pm en el Distrito Central
Barrio El Bosque, Calle El Túnel; Barrio El Edén, Parte de Bo. Guanacaste, Embajada EE. UU. Avenida La Paz, Supermercados Mas X Menos, Bo. La Reforma, Во. El Manchén, Bo. San Pablo, Mercado San Pablo, Marina Mercante, Canchas de Basquetbol Bo. Guanacaste, Escuela José Cecilio del Valle, Brisas del Picacho, Col. Viera, Hotel El Picacho, Col. Jacarandas, Bo. Casamata, Campus Unicah, Cuartel Policial Casamata, Antiguos Cines Aries Y Tauro, Parte de reparto por arriba, Col. Marichal y zonas aledañas.
De 9:00 am a 1:00 pm en el Distrito Central
La Alhambra, Bo. La Leona, Bo. La Ronda, Bo. La Cabaña, Hospital Viera, Alcaldía Municipal D.C., Cuartel San Francisco, Parque Y Pasaje Valle, Parque Finlay, parte de Barrio Guanacaste y zonas aledañas.
De 9:30 am a 4:30 pm en Jano, Olancho
Los municipios de Jano, Guata y zonas aledañas.
De 8:00 am a 4:00 pm en La Lima, Cortés
Aeropuerto Ramón Villeda Morales, Base Aérea Armando Escalón, Aduana La Mesa.
De 8:20 am a 2:30 pm en Santa Cruz de Yojoa, Cortés y Siguatepeque
Santa Cruz (Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza). Taulabé (San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Gua), Zacapa (Horconcito, El Mogote), San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidambar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza.), Meámbar (Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta.), Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito).
De 8:45 am a 2:45 pm en Choloma, Cortés
Residencial Las Fuentes, Aldea Monterrey y Bajos de Choloma (Aldeas La Bueso, Montañuelas, La Fúnez, La Gálvez, La Coroza, La Rosita, Banderas, Sabana Verde).
De 8:00 am a 4:00 pm en Olancho
Toda Ciudad Catacamas, Res. Los Llanos 1, Bo., La Trinidad, Res. Los Llanos 2, Col. 15 de Sep., Bo. El Espino, Teletón, Col. Nueva Patria, Res. Las Uvas, Res. Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de Col. Los Maestros, Res. Rosales, Escuela El Sembrador, Bo. El Llano, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Col. Agrícola, Aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, Comunidad Esfuerzo Propio, Cerro Del Bijia, Vallecito De Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas Del Uyaste, Lagunas De San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, Todo El Municipio De Culmi y zonas aledañas.
Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, Aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.
De 8:00 am a 4:00 pm en Juticalpa, Olancho
Toda Ciudad de Juticalpa, Estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La Agao, Hotel Boquerón, La Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, Res. Florida, Alcaldía Municipal, Barrio de Jesús, Barrio Belén, Buenos Aires, Barrio El Campo, Coyotepe, Tulin, Oficinas Enee, Sanaa, Col. El Recreo, Col. El Edén, Col. Miguel Barahona, Bo. San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, Res. El Roble, Col. La Ceibita, Bo. El Centro, Bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.
De 8:00 am a 4:00 pm en Olancho
Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco, Telíca, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Calix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, Municipio de San Francisco de la Paz, Municipio de Gualaco, Municipio de San Esteban, Municipio de Guarizama, Municipio de Manto, Municipio de Silca, Municipio de Salamá, Municipio de Jano, Municipio de Guata, Municipio El Rosario, Municipio Yocón, Municipio La Unión, Municipio de Mangulile y zonas aledañas.
De 8:00 am a 4:00 pm en San Francisco de Becerra, Olancho
Parte de La Morita, Parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, Col. Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, Aldea Cayo Blanco, Aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, Aldea Calpules, Aldea Sahara, Aldea La Concepción, Ciudad Mujer, Aldea La Empalizada, Aldea La Puzunca, Aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, Aldea El Higuerito, El Encinal No. 2. Aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, Aldea Laguna Seca, Aldea Tres Ceibas, Aldea Sabana Larga y zonas aledañas.
De 8:00 am a 4:00 pm en Juticalpa, Olancho
Parte de La Morita, Aldea Talanquera, Bombas del Sanaa, Aldea El Plomo, Aldea Los Pozos, Aldea Santa María Sumasapa, Aldea Las Delicias, Cerro Carrizalito, Procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, Aldea Las Canoas y zonas aledañas.