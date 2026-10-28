Precio del dólar este jueves 29 de octubre: lempira registra un nuevo aumento

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un incremento este jueves -29 de octubre de 2026.. El Banco Central de Honduras (BCH) fijó la tasa de compra en L26.9014 y la de venta en L27.0359 por cada dólar.
En comparación con el miércoles 28 de octubre, cuando la compra se situó en L26.8964 y la venta en L27.0309, ambas tasas aumentaron 0.0050 lempiras.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor al que las instituciones financieras adquieren dólares de sus clientes, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que ofrecen la divisa a quienes necesitan comprarla.
Esta diferencia permite distinguir los dos valores de referencia utilizados en las operaciones de compra y venta de moneda extranjera.
La evolución del dólar durante la semana
El tipo de cambio ha mostrado variaciones durante los últimos días hábiles de la semana. El lunes 26 de octubre, la compra se ubicó en L26.9002 y la venta en L27.0347.
El martes 27, ambas tasas bajaron a L26.8964 y L27.0309, respectivamente.
El miércoles 28 permanecieron sin cambios y este jueves 29 registraron un incremento de 0.0050 lempiras en ambos valores.
El comportamiento del tipo de cambio es relevante para las personas que realizan operaciones en dólares, las empresas importadoras y los hogares que reciben remesas familiares.
NOTA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.