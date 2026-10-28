Precio del dólar este jueves 29 de octubre: lempira registra un nuevo aumento

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un incremento este jueves -29 de octubre de 2026.. El Banco Central de Honduras (BCH) fijó la tasa de compra en L26.9014 y la de venta en L27.0359 por cada dólar. En comparación con el miércoles 28 de octubre, cuando la compra se situó en L26.8964 y la venta en L27.0309, ambas tasas aumentaron 0.0050 lempiras.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra representa el valor al que las instituciones financieras adquieren dólares de sus clientes, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que ofrecen la divisa a quienes necesitan comprarla. Esta diferencia permite distinguir los dos valores de referencia utilizados en las operaciones de compra y venta de moneda extranjera.

La evolución del dólar durante la semana