  1. Inicio
  2. · Economía

Precio del dólar este jueves 29 de octubre: lempira registra un nuevo aumento

El tipo de cambio del dólar en Honduras sube este jueves 29 de octubre, tanto para la compra como para la venta, según los datos del BCH

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 19:10
Precio del dólar este jueves 29 de octubre: lempira registra un nuevo aumento

El BCH publica los datos oficiales que sirven como referencia para el mercado cambiario hondureño.

 Ilustración: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un incremento este jueves -29 de octubre de 2026.. El Banco Central de Honduras (BCH) fijó la tasa de compra en L26.9014 y la de venta en L27.0359 por cada dólar.

En comparación con el miércoles 28 de octubre, cuando la compra se situó en L26.8964 y la venta en L27.0309, ambas tasas aumentaron 0.0050 lempiras.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra representa el valor al que las instituciones financieras adquieren dólares de sus clientes, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que ofrecen la divisa a quienes necesitan comprarla.

Esta diferencia permite distinguir los dos valores de referencia utilizados en las operaciones de compra y venta de moneda extranjera.

La evolución del dólar durante la semana

El tipo de cambio ha mostrado variaciones durante los últimos días hábiles de la semana. El lunes 26 de octubre, la compra se ubicó en L26.9002 y la venta en L27.0347.

El martes 27, ambas tasas bajaron a L26.8964 y L27.0309, respectivamente.

El miércoles 28 permanecieron sin cambios y este jueves 29 registraron un incremento de 0.0050 lempiras en ambos valores.

El comportamiento del tipo de cambio es relevante para las personas que realizan operaciones en dólares, las empresas importadoras y los hogares que reciben remesas familiares.

NOTA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias