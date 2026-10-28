Honduras se abstiene de votar en la ONU contra el embargo de EE UU a Cuba

Nueva York, EE UU.- La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Hace un año, la iniciativa cubana recibió 165 apoyos, 7 en contra y 12 abstenciones, por lo que el respaldo a la iniciativa cubana ha caído notablemente. Además de Estados Unidos e Israel, que han votado en contra del texto en prácticamente todas las ocasiones que se ha presentado, Colombia, Ecuador y Costa Rica se opusieron también a la resolución, en una clara muestra del acercamiento de sus gobiernos a la Administración de Donald Trump.

Colombia había votado a favor en 2025, mientras que Ecuador y Costa Rica se abstuvieron ese año. También votaron en contra Paraguay y Argentina, como ya hicieron el año pasado. Otros países como Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos también rechazaron la iniciativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más allá de que la resolución fuera aprobada por trigésima cuarta vez, todas las miradas estaban puestas en qué países, especialmente de América Latina y el Caribe, se sumaban a Estados Unidos, que en los últimos días había instado a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU a votar en contra de la propuesta cubana. Chile, Honduras y Perú, cuyos recién nombrados mandatarios mantienen buenas relaciones con el presidente Trump y que el año pasado votaron a favor, esta vez se abstuvieron. Venezuela, en cambio, no participó en la votación. El país tiene suspendido su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU debido a los atrasos en el pago de sus cuotas, en aplicación del artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas. Según una carta del secretario general de la ONU, António Guterres, fechada el 3 de septiembre de 2026 y dirigida a la presidencia de la Asamblea General, Venezuela sigue figurando como Estado miembro en mora en el pago de sus cuotas. El documento establece en 123 millones de dólares el pago mínimo que debe efectuar Venezuela para reducir su deuda por debajo del umbral que conlleva la pérdida del derecho a voto.

🔴URGENTE. La Asamblea General de la ONU aprueba, por 34ª ocasión, una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a #Cuba.A FAVOR: 130EN CONTRA: 17 ABSTENCIONES: 25 https://t.co/3DlhPOR3nF — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 28, 2026

Al margen, también se abstuvieron hoy Alemania, Grecia, Italia y República Dominicana, que no participó en la votación de 2025. El resultado de esta votación constató el giro político que ha vivido la región con respecto al año pasado, cuando el mismo texto fue aprobado con el voto a favor de 165 Estados miembros, 12 abstenciones y 7 votos en contra. La votación de este año coincidió con el aumento de tensiones entre Washington y La Habana después de que Donald Trump firmara dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones contra quienes vendan petróleo o establezcan relaciones comerciales con la isla. De hecho, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, ambos encargados de defender los posicionamientos de sus países en la Asamblea General, protagonizaron el martes un enfrentamiento a gritos sin precedentes en el pleno.

La resolución, bautizada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', es un texto no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla.

Reacciones

Tras conocerse que Honduras se abstuvo de votar, el excanciller Eduardo Enrique Reina afirmó que es un "terrible precedente. Honduras ha votado los últimos 30 años al menos por respeto y defensa de los principios del Derecho Internacional, en contra de las medidas coercitivas unilaterales que violentan el multilateralismo y en solidaridad con el hermano pueblo cubano". "Invariablemente del signo de sus gobiernos prácticamente desde los años 90s. Hemos retrocedido más allá de la guerra fría. El pueblo hondureño ha agradecido siempre al pueblo cubano por su apoyo en momentos difíciles. Hoy se les da la espalda", añadió el diplomático.