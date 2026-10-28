Olimpia vs Cartaginés EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Copa Centroamericana en directo

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia se juega este miércoles su futuro en la Copa Centroamericana 2026. Los albos reciben al Cartaginés de Costa Rica, a partir de las 9:00 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés, con la obligación de remontar el 1-0 de la ida para conseguir el boleto a la final del torneo regional.

El equipo hondureño tendrá que mejorar su rendimiento y aprovechar el respaldo de su afición para revertir la serie. En el primer encuentro, la expulsión de Yustin Arboleda al minuto 39 condicionó el partido y dejó al León en una situación complicada de cara a la revancha.

Por su parte, Cartaginés también tendrá bajas importantes por acumulación de tarjetas amarillas: José “Tepa” Gonzales, José Luis Quirós y Claudio Montero no estarán disponibles para el compromiso.

Olimpia necesita ganar por dos goles de diferencia para clasificar directamente, incluso si recibe una anotación, debido al criterio del gol de visitante. Si vence 1-0 en los 90 minutos, la serie se definirá en tiempos extras y, si persiste el empate global, habrá lanzamientos de penal.

En la previa, el entrenador del conjunto costarricense, Amarini Villatoro, resaltó la ventaja obtenida en casa y aseguró que su equipo debió conseguir una diferencia mayor. “Tenemos que ser más efectivos, sacar una mayor ventaja, porque fuimos muy superiores”, expresó.

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El técnico también respondió a las declaraciones del capitán olimpista, Edrick Menjívar, quien consideró que se había faltado el respeto a la historia y al escudo del club hondureño. Villatoro negó esa intención y aclaró que sus comentarios estuvieron relacionados con el arbitraje.

Con la final en juego, Olimpia está obligado a dar un golpe de autoridad ante su gente. El León buscará imponer condiciones desde el inicio, mientras Cartaginés intentará defender su ventaja y aprovechar los espacios para sellar su clasificación.