Tomás Zambrano no pidió juicio político a Lula da Silva

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta recomendación para que el Poder Legislativo de Brasil impulse un juicio político contra el reelecto mandatario Lula da Silva.
Sin embargo, es falso. No hay registros públicos que respalden la supuesta declaración.
“Tomás Zambrano recomienda juicio político a Lula. Pide al Congreso brasileño seguir el ejemplo de Honduras donde su partido cuenta con mayoría legislativa”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen que ha sido compartida decenas de veces en Facebook desde el 25 de octubre.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se celebró el 25 de octubre y concluyó con la reelección de Lula da Silva, quien obtuvo el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% del senador Flávio Bolsonaro, según los resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE).
El triunfo de Lula generó reacciones entre políticos hondureños, incluido el presidente Nasry Asfura, quien lo felicitó y manifestó su disposición a fortalecer la amistad y la cooperación entre Honduras y Brasil.
Además, EL HERALDO informó que 152 ciudadanos brasileños residentes en Honduras estaban habilitados para votar en la segunda vuelta.
No hay evidencia
Búsquedas en Google con palabras clave relacionadas con la supuesta declaración, entre ellas “Tomás Zambrano”, “Lula da Silva”, “juicio político” y “Brasil”, no arrojaron declaraciones, entrevistas, conferencias de prensa ni documentos que acrediten que Zambrano haya recomendado promover un juicio político contra Lula.
La pesquisa sí encontró una verificación de EH Verifica, publicada el 27 de octubre, sobre una afirmación similar que atribuía al diputado liberal Jorge Cálix una propuesta para promover un juicio político contra Lula da Silva.
Una revisión adicional del sitio web del Congreso Nacional y de sus cuentas oficiales en redes sociales (Facebook, Instagram y X) tampoco localizó publicaciones relacionadas con la supuesta declaración del titular del Legislativo.
Además, se revisaron las cuentas oficiales de Zambrano en Facebook, Instagram y X, en las que no se encontraron publicaciones, comunicados ni mensajes que respalden la supuesta declaración.
Por lo tanto, es falso que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, haya propuesto al Congreso de Brasil promover un juicio político contra Lula da Silva.