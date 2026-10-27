Es falso que Jorge Cálix propuso un juicio político contra Lula da Silva

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Jorge Cálix, diputado hondureño y jefe de la bancada del Partido Liberal, una supuesta declaración en la que habría planteado promover un juicio político contra Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Sin embargo, no hay registro público de la presunta declaración atribuida a Cálix. “Jorge Cálix diputado que no es diputado pero si es diputado Propone al congreso Nacional y exije a Thomas Zambrano juicio político a Lula da Zilva presidente electo de Brasil”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 27 de octubre.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se celebró el 25 de octubre de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro. El mandatario obtuvo el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% alcanzado por Bolsonaro, según los resultados divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El triunfo de Lula generó diversas reacciones entre políticos y funcionarios hondureños, quienes se pronunciaron en redes sociales sobre el resultado de los comicios. Entre ellos, Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a Lula da Silva y expresó la disposición de su gobierno para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Además, según informó EL HERALDO , 152 ciudadanos brasileños residentes en Honduras estaban habilitados para participar en la segunda vuelta presidencial.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Jorge Cálix + Lula da Silva + juicio político + Brasil” no arrojó declaraciones, entrevistas, conferencias de prensa ni documentos que acrediten que Cálix haya planteado promover un juicio político contra el mandatario brasileño. Asimismo, una revisión de la página web del Congreso Nacional de Honduras y de sus cuentas oficiales en redes sociales ( Facebook y X ) no encontró publicaciones relacionadas con la presunta declaración atribuida al diputado. De igual forma, la revisión de las cuentas oficiales de Cálix en Facebook , X e Instagram no encontró publicaciones en las que haya hecho tal planteamiento. Por el contrario, el rastreo encontró una publicación en X en la que Cálix se refirió al resultado de las elecciones de Brasil como una celebración de la democracia brasileña y latinoamericana. Además, señaló que la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes depende de sus acciones y de la atención a las necesidades de la población. En esa publicación no hizo referencia a un juicio político contra Lula da Silva. EH Verifica también analizó el perfil que difunde la desinformación y constató que la cuenta publica con regularidad contenidos de este tipo sin citar fuentes oficiales que los respalden.

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