La imagen de Tomás Zambrano y Kilvett Bertrand con pantalones ajustados está alterada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una fotografía que supuestamente muestra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y al diputado nacionalista Kilvett Bertrand con pantalones ajustados durante un recorrido por la abandonada cárcel de La Acequía, en Naco, Santa Bárbara. Sin embargo, la imagen fue manipulada con inteligencia artificial (IA), corroboró EH Verifica al encontrar las fotografías originales.

El 23 de octubre de 2026, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, recorrió la abandonada cárcel de La Acequía, ubicada en el sector de Naco, Quimistán, Santa Bárbara. La visita tuvo como objetivo conocer las condiciones de las instalaciones y evaluar si el terreno puede ser utilizado para construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad. Otras autoridades participaron en el recorrido, que forma parte de las evaluaciones de distintos terrenos para desarrollar el proyecto, según informó LA PRENSA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Imagen manipulada

EH Verifica revisó otras fotografías del recorrido por la cárcel de La Acequía difundidas en las redes sociales del diputado Kilvett Bertrand. En esas imágenes, el legislador aparece con la misma vestimenta que llevaba durante la visita, pero sus pantalones no tienen la apariencia ajustada que se observa en la fotografía viral.

La comparación permite identificar diferencias en la apariencia de la prenda entre las fotografías publicadas por Bertrand y la imagen que circula en redes sociales. Además, una búsqueda inversa con Google Lens permitió localizar la fotografía original, publicada por Mario Díaz, dirigente del Partido Nacional, en su cuenta de X. La imagen corresponde al mismo recorrido por la abandonada cárcel de La Acequía. Al compararla con la fotografía viral, EH Verifica identificó diferencias en la apariencia de los pantalones de Kilvett Bertrand y Tomás Zambrano.

Las fotografías publicadas por Bertrand y la imagen original difundida por Díaz permiten establecer que la versión viral presenta modificaciones en la apariencia de los pantalones de ambos congresistas. Como elemento adicional de la verificación, EH Verifica analizó la fotografía viral con Hive Moderation. La herramienta arrojó un 67.8% de probabilidad de que la imagen contenga contenido generado o alterado mediante inteligencia artificial (IA).