Hospital Escuela reprogramará 9,200 citas médicas entre noviembre y diciembre

Tegucigalpa, Honduras. -El Hospital Escuela (HE) reprogramará al menos 9,200 citas médicas entre noviembre y diciembre, pero unas 13,800 quedarían pendientes para el primer trimestre de 2027, tras los 49 días de asambleas informativas del gremio médico.

Darío Zúniga, director del HE, explicó que el centro asistencial deberá reorganizar las consultas canceladas durante las protestas y asignar nuevas fechas según los cupos disponibles.

“Se tiene que recalendarizar algunas consultas pendientes y, al estar terminando el año 2026, entonces las citas pueden ser postergadas hasta para el primer trimestre del siguiente año”, expresó Zúniga.

Durante los 49 días de asambleas informativas se acumularon más de 23,000 consultas pendientes y alrededor de 4,000 cirugías, según datos reportados previamente por el hospital.

Como parte del plan de recuperación, se busca que cada médico atienda a 24 pacientes al día y resuelva entre 200 y 250 citas reprogramadas, aunque debe precisarse si esta última cifra corresponde a la meta diaria del hospital o a otra unidad de atención.

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El personal del Hospital Escuela llamará a los pacientes para comunicarles la nueva fecha de su consulta.