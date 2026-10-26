Hospital Escuela reprogramará 9,200 citas médicas entre noviembre y diciembre

Tegucigalpa, Honduras. -El Hospital Escuela (HE) reprogramará al menos 9,200 citas médicas entre noviembre y diciembre, pero unas 13,800 quedarían pendientes para el primer trimestre de 2027, tras los 49 días de asambleas informativas del gremio médico.
Darío Zúniga, director del HE, explicó que el centro asistencial deberá reorganizar las consultas canceladas durante las protestas y asignar nuevas fechas según los cupos disponibles.
“Se tiene que recalendarizar algunas consultas pendientes y, al estar terminando el año 2026, entonces las citas pueden ser postergadas hasta para el primer trimestre del siguiente año”, expresó Zúniga.
Durante los 49 días de asambleas informativas se acumularon más de 23,000 consultas pendientes y alrededor de 4,000 cirugías, según datos reportados previamente por el hospital.
Como parte del plan de recuperación, se busca que cada médico atienda a 24 pacientes al día y resuelva entre 200 y 250 citas reprogramadas, aunque debe precisarse si esta última cifra corresponde a la meta diaria del hospital o a otra unidad de atención.
El personal del Hospital Escuela llamará a los pacientes para comunicarles la nueva fecha de su consulta.
Zúniga puntualizó que se le dará prioridad a pacientes con enfermedades base como la hipertensión o diabetes que necesitan llevar un control de su enfermedad y muchas veces son atendidos una vez al año.
Por su parte, las cirugías suspendidas superan las 5,000. A esta cifra se suman los pacientes que llevaban más de tres meses en lista de espera para una intervención, lo que incrementa la mora quirúrgica, que comenzó octubre en un 82%.
Según el Estatuto del Médico Empleado, un médico de consulta externa puede atender hasta 24 pacientes durante una jornada laboral de seis horas. Las autoridades realizarán monitoreos para verificar la disponibilidad de cupos y facilitar la reprogramación de las citas pendientes.
¿Qué impulsó la huelga médica?
Las asambleas informativas del personal médico comenzaron el 7 de septiembre y se extendieron durante varias semanas. La protesta surgió por el atraso en el pago de salarios a más de 1,000 médicos.
Además de exigir el pago de los sueldos pendientes, el gremio presentó un pliego de 15 puntos, entre los que destacan el cese de los despidos, el pago del reajuste del índice de precios al consumidor (IPC) y del bienal correspondiente a este año, así como la firma de contratos y de interinatos para el período de julio a diciembre, entre otras demandas.
El conflicto se prolongó debido a las diferencias entre los médicos que ya recibieron sus pagos y quienes aún tienen salarios pendientes. Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) sostienen que han pagado al 97% de los médicos registrados en la base de datos.
Sin embargo, el Colegio Médico de Honduras (CMH) continúa reportando a 727 profesionales sin sueldo, entre médicos contratados bajo la modalidad de interinato y por contrato.
Tras una reunión virtual entre las autoridades de Salud y el CMH, el viernes pasado, las partes acordaron reanudar la atención a los pacientes e instalar una mesa técnica ampliada para resolver los problemas relacionados con los pagos.