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Nasry Asfura felicita a Lula da Silva tras ganar las elecciones en Brasil

El presidente de Honduras felicitó al pueblo brasileño y reconoció el triunfo del izquierdista Lula da Silva

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 11:41
Nasry Asfura felicita a Lula da Silva tras ganar las elecciones en Brasil

Nasry Asfura se sumó a los presidentes que reconocieron el triunfo de Lula da Silva.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva tras haber ganado las elecciones en Brasil luego de una segunda vuelta donde obtuvo el 52% de los votos frente al 48% de su rival Flávio Bolsonaro.

La noche del 25 de noviembre, Lula da Silva se adjudicó como ganador de unos comicios donde remontó al candidato de derecha, quien hasta el momento no ha reconocido los resultados.

Pese a la diferencia de ideales, el presidente hondureño de derecha reconoció la victoria de Lula y felicitó al pueblo brasileño por su muestra de civismo.

Lula gana las elecciones presidenciales de Brasil tras una remontada ante Flávio Bolsonaro

"Felicito al presidente Lula da Silva por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica", inició diciendo Asfura en sus redes sociales.

El jefe de Estado agregó que "Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región".

"¡Dios bendiga Brasil! ¡Dios bendiga Honduras!", finalizó Nasry Asfura.

Resultados

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76% de los votos, frente al 48,24% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47% de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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