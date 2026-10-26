Nasry Asfura felicita a Lula da Silva tras ganar las elecciones en Brasil

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva tras haber ganado las elecciones en Brasil luego de una segunda vuelta donde obtuvo el 52% de los votos frente al 48% de su rival Flávio Bolsonaro. La noche del 25 de noviembre, Lula da Silva se adjudicó como ganador de unos comicios donde remontó al candidato de derecha, quien hasta el momento no ha reconocido los resultados. Pese a la diferencia de ideales, el presidente hondureño de derecha reconoció la victoria de Lula y felicitó al pueblo brasileño por su muestra de civismo.

"Felicito al presidente Lula da Silva por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica", inició diciendo Asfura en sus redes sociales. El jefe de Estado agregó que "Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "¡Dios bendiga Brasil! ¡Dios bendiga Honduras!", finalizó Nasry Asfura.

Felicito al presidente @LulaOficial por su triunfo y al pueblo brasileño por su fiesta cívica. Honduras reafirma su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Brasil, promoviendo una agenda de trabajo conjunto en beneficio de nuestras naciones y de la región.¡Dios bendiga Brasil! ¡Dios bendiga Honduras!🇭🇳 🇧🇷 — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) October 26, 2026

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