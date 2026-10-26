¿Qué periodista hondureño votó en el Balón de Oro 2026?

Sin Leo Messi o Cristiano Ronaldo en primera línea, como tiempo atrás, cuando la cuestión del mejor jugador del mundo se reducía a uno o dos futbolistas, y sin criterios matemáticos para su definición, las especulaciones para la elección del Balón de Oro han quedado abiertas, en manos de una rumorología que instala entre los favoritos al inglés Harry Kane, al francés Kylian Mbappé o al español Lamine Yamal.