¿Qué periodista hondureño votó en el Balón de Oro 2026?

El Balón de Oro 2026 se entrega este día en Londres, Inglaterra. ¿Quién vota de Honduras y por qué este comunicador? ¿Cuáles son los criterios de selección para el Balón de Oro? Esto se sabe.
Sin Leo Messi o Cristiano Ronaldo en primera línea, como tiempo atrás, cuando la cuestión del mejor jugador del mundo se reducía a uno o dos futbolistas, y sin criterios matemáticos para su definición, las especulaciones para la elección del Balón de Oro han quedado abiertas, en manos de una rumorología que instala entre los favoritos al inglés Harry Kane, al francés Kylian Mbappé o al español Lamine Yamal.
El último ganador del Balón de Oro había sido el francés Ousmane Dembélé, quien obtuvo el galardón por sobre Lamine Yamal y Vitinha.
Sin embargo, el francés esta vez no aparece como uno de los favoritos y ni siquiera se encuentra entre los cinco primeros favoritos. Este día habrá nuevo ganador del Balón de Oro.
En el Balón de Oro vota un jurado de 100 periodistas, uno por cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino. Cada votante ordena a diez jugadores de la lista, con 15 puntos para el primero y uno para el décimo.
La lista de candidatos para el Balón de Oro es elaborada por France Football y L'Équipe, con participación del jurado de la edición anterior y embajadores de UEFA. ¿Qué criterios hay? El primero es el rendimiento individual: su nivel de juego, actuaciones decisivas y capacidad para destacar.
Como segundo criterio los resultados colectivos: títulos y logros obtenidos con su club o selección; finalmente la clase y juego limpio: comportamiento y actitud dentro del terreno de juego.
¿Quién vota por Honduras? El representante de Honduras fue Francisco Rivas, quien aparte de ser periodista también se desempeña como estadígrafo. Él es el representante hondureño desde hace varios años.
El año pasado, Francisco Rivas votó por Dembélé como el mejor jugador del mundo. Lamine Yamal en segundo lugar y Raphinha en tercero.
Francisco Rivas es el encargado de representar a Honduras en la votación del Balón de Oro desde el año 2006 cuando un comunicador de Costa Rica le ayudó a que France Football lo eligiera.
¿Y el DT de la Selección de Honduras? José Francisco Molina solo lo hará cuando se elija al The Best, premio que entrega la FIFA.
A su vez, en el The Best también votará el capitán de la Selección de Honduras, en este caso Edrick Menjívar. Ahora con el Balón de Oro solo lo hace un periodista catracho.