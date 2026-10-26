Confirman desde España: La noticia que no gusta a Lamine Yamal previo al Balón de Oro

Desde España han informado algo que no gustará a Lamine Yamal y el FC Barcelona en las vísperas del Balón de Oro. Pese a la noticia, confirman que Yamal hizo el viaje a Londres. ¿De qué se trata?
La entrega del Balón de Oro 2026 iniciará desde la 1:00 PM, hora de Honduras. Los máximos favoritos son Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal; aunque este último ya habría recibido una mala noticia.
Tras perder el Clásico 2-1 vs Real Madrid en el Camp Nou, desde España han informado que Lamine Yamal ya conoce que no ganará el Balón de Oro. ¿Qué se informa?
La cadena COPE ha informado de último momento que El FC Barcelona ya conoce que el Trofeo Kopa es para Lamine Yamal. Sin embargo, esto afectaría en el Balón de Oro.
Medios españoles precisaron que Lamine Yamal ya está en Londres después de viajar en un jet privado con la mayor parte de su séquito tras El Clásico.
Junto a COPE, la Cadena SER ha informado que el Barcelona cree que Lamine Yamal ganará el Trofeo Kopa, mientras que Harry Kane se llevará el Balón de Oro.
Desde España dan por hecho que Yamal solo ganará el Trofeo Kopa. Cuando un futbolista se agencia este galardón NO gana el Balón de Oro.
En tanto, Bild informa que una delegación del Bayern Múnich, que incluye a Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Dayot Upamecano, ha volado a Londres. Tal parece el ganador será Harry Kane.
Yamal finalmente se agenciaría con el premio al mejor jugador joven del mundo, lo que le limitaría porque no estaría ganando el Balón de Oro el cual sería para Kane o Mbappé.
Lamine Yamal tiene actualmente 19 años y en varias conferencias de prensa dijo que él debería ganar el Balón de Oro, aunque todo indica que deberá seguir esperando.