Lula ampliará su propio récord como presidente más viejo de Brasil al asumir con 81 años

Río de Janeiro, Brasil.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que triunfó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, ampliará su propio récord como el mandatario de mayor edad en asumir la jefatura de Estado al iniciar su cuarto mandato el 5 de enero de 2027 con 81 años. El líder progresista, que con el 52,8 % de los votos en la segunda vuelta se impuso al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro (48,2 %), superará la propia marca que estableció en enero de 2023, cuando regresó al Palacio de Planalto con 77 años, tras su victoria sobre el entonces presidente Jair Bolsonaro en las presidenciales de 2022. El mandatario, que cumplirá sus 81 años el martes, asumirá en enero su cuarto mandato no consecutivo y gobernará hasta enero de 2031, cuando tendrá 85 años.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ya había sido elegido presidente en 2002 y reelegido en 2006. Tras permanecer doce años fuera del cargo, regresó al poder en 2023 y, con su victoria de este domingo, se convirtió en el primer presidente brasileño elegido para cuatro mandatos por sufragio directo. El récord de edad en la toma de posesión pertenecía a Lula desde enero de 2023, cuando superó al expresidente Michel Temer, que asumió definitivamente la Presidencia en agosto de 2016, a los 75 años, tras la destitución de Dilma Rousseff. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse