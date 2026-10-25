Olimpia con un poco de sufrimiento logró derrotar a UPN en un partido de apagones

Choluteca, Honduras.- Olimpia volvió a dar una muestra de autoridad y jerarquía al derrotar por 0-1 a los Lobos de la UPN en el Estadio Emilio Williams de Choluteca. En el choque que bajó el telón de la undécima jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, el León tiró de oficio para quedarse con tres puntos de oro en una plaza siempre difícil. El trámite del compromiso comenzó con mucha intensidad y no dio margen para el acomodo en las gradas. Apenas transcurrían los primeros minutos del partido cuando el atacante merengue Kilmar Peña se proyectó con gran peligro dentro del área y fue derribado por la zaga rival, provocando una falta clara que no dejó dudas.

El árbitro central Selvin Brown sancionó inmediatamente la pena máxima a favor de la visita. Desde los once pasos apareció el letal artillero Yustin Arboleda, quien a los 7 minutos ejecutó con maestría de pierna derecha, engañando por completo al guardameta Alex Güity para mandar el balón al fondo de la red y decretar el 0-1 definitivo. La anotación de Arboleda significó un golpe contundente en el desarrollo del encuentro. Con este gol, Olimpia cortó de tajo la impresionante racha defensiva de los universitarios, quienes llegaban a esta cita con cuatro partidos consecutivos sin encajar un solo gol y en franca línea ascendente tras cosechar tres victorias y un empate.

Con el marcador a favor del León, el juego entró en una fase de mucha fricción táctica en la mitad de la cancha. Sin embargo, el choque tomó un rumbo atípico cuando fallas en el sistema de iluminación del recinto sureño obligaron a suspender las acciones de manera momentánea, pausando el ritmo de ambos clubes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el paréntesis y la pronta restitución del fluido eléctrico, el equipo de la "Manada" intentó reaccionar mediante transiciones rápidas para buscar el empate. A pesar de los constantes intentos locales, la retaguardia de la cueva olimpista sostuvo el cero con solvencia y orden defensivo para asegurar la victoria.

Gracias a este trabajado triunfo en suelo sureño, el Olimpia alcanzó los 26 puntos en la tabla de posiciones del campeonato. Con esta cifra, el cuadro albo recuperó de inmediato el liderato del torneo Apertura, el cual le había arrebatado de forma provisional el Real España horas antes. Tras abrochar estos tres puntos fundamentales en la liga local, el León ahora da vuelta a la página para enfocarse en el ámbito internacional. Su próximo gran reto será remontar la serie frente al Cartaginés en la Copa Centroamericana, para luego medir fuerzas ante Choloma en el Estadio Rubén Deras por la jornada 12.