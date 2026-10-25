Lula tiene el 51 % de los votos; Flávio Bolsonaro, el 48,9 %, con el 75 % escrutado

São Paulo, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 51,09 % de los votos, frente al 48,91 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 75 % de las urnas escrutadas. El candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años. El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que, a petición de la campaña de Lula, un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.

Los últimos colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 19.00 hora local (22.00 GMT) de este domingo para reanudar inicio al recuento de votos en la segunda vuelta electoral, poniendo fin al plazo extraordinario de dos horas fijado por la Corte Suprema. Una parte sustancial de las escuelas cerró a las 17:00 hora local (20:00 hora GMT), el horario original de cierre y otra parte continuó dos horas más por orden judicial, en medio de un clima de marcada confusión entre las autoridades de mesa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El cierre definitivo de las mesas traslada ahora la atención al Tribunal Superior Electoral (TSE), que se prepara para reanudar el escrutinio tras haberlo paralizado seis minutos después del inicio, cuando el recuento alcanzaba el 0,25 %.