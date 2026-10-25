Miriam Cruz Alpuche y su nieta fueron asesinadas "por venganza" en Chiapas; la niña sufrió abuso sexual

El fiscal general del estado mexicano de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó este domingo 25 de octubre de 2026 más detalles sobre el doble feminicidio contra una menor de edad y su abuela, ocurrido el pasado 19 de octubre en el municipio de Ostuacán.
Miriam Cruz Alpuche, una mujer de 55 años, y su nieta Ariana, de 12 años, fueron víctimas de un doble feminicidio tras desaparecer en el municipio de Ostuacán, Chiapas.
De acuerdo con las investigaciones, ambas salieron de su domicilio el lunes 19 de octubre para dirigirse a un rancho familiar donde revisarían a sus animales, pero no regresaron.
Sus familiares reportaron la desaparición, lo que provocó el despliegue de un operativo de búsqueda en la zona. El cuerpo de Miriam fue localizado el 21 de octubre y el de su nieta dos días después.
Las necropsias realizadas por las autoridades determinaron que la mujer murió por heridas provocadas con un objeto punzocortante en el cuello. En el caso de la menor, los estudios forenses establecieron que falleció por estrangulamiento y que también fue víctima de una agresión sexual.
En un video publicado en redes sociales, el Fiscal del estado indicó que, tras las investigaciones del caso en el que fueron asesinadas Miriam Cruz Alpuche y si nieta de 12 años, se logró determinar la participación de un hombre identificado como Armando, alias "El Melo", y otro de nombre Andrés, alias "El Cera".
Explicó que, según las indagatorias, los señalados acudieron al lugar donde cometieron el crimen y posteriormente se dieron a la fuga. De acuerdo con la investigación y los testimonios recabados, el móvil fue una venganza personal.
Llaven aseguró que tras ser arrestados fueron trasladados a las celdas temporales de la presidencia municipal."No obstante, un grupo de pobladores de Ostuacán incursionó de manera violenta en la alcaldía y los sustrajo.
Producto de lo anterior, Andrés (el que aparece en la fotografía) fue asesinado y Armando fue rescatado con vida, relató el fiscal.
Debido a estos hechos, el fiscal estatal dijo que abrió una investigación por el delito de homicidio en agravio del citado sujeto, mientras que autoridades federales y estatales restablecieron el orden en Ostuacán.