CMH llama a labores y confirma el fin de las asambleas informativas tras casi 50 días de conflicto

Tegucigalpa, Honduras.- El conflicto entre el gremio médico y la Secretaría de Salud (Sesal), que afectó a cientos de pacientes que dependen de los servicios de salud pública, llegó a su fin tras casi 50 días de asambleas informativas. Para este lunes 26 de octubre, el Colegio Médico de Honduras (CMH) llamó a los galenos a presentarse en los centros asistenciales donde laboran, confirmando mediante un comunicado la suspensión de las asambleas informativas. “La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras comunica a sus agremiados a nivel nacional que se suspenden las asambleas informativas extraordinarias”, cita el comunicado del CMH.

Además, el gremio informó que las medidas de presión fueron suspendidas tras “llegar a un acuerdo entre representantes del Gobierno y el CMH”. El Colegio Médico también se dirigió a la población en general y confirmó que la “atención médica ha sido restablecida en todo el país”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Crisis durante casi 50 días

Durante casi 50 días, comenzando el 7 de septiembre de 2026, los médicos mantuvieron asambleas informativas en protesta por sus demandas laborales. En los centros asistenciales públicos, la atención se concentró en las salas de emergencia, mientras que las consultas externas quedaron suspendidas. Entre los principales centros asistenciales afectados estuvieron el Hospital Escuela, en Tegucigalpa, y el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde muchos pacientes acudían, pero no eran atendidos por el conflicto.