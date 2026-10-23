MP cita a director del San Felipe como testigo en investigación contra gremio médico

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Hospital General San Felipe, Edwin Javier Cruz, comparecerá este lunes 26 de octubre ante el Ministerio Público en calidad de testigo, como parte de las investigaciones sobre las asambleas informativas del gremio médico, que cumplen 47 días y mantienen afectada la atención en los hospitales públicos y centros asistenciales del país.
La citación forma parte de las primeras diligencias que desarrolla la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) para documentar las consecuencias de la suspensión de consultas externas y otros servicios médicos en los centros asistenciales desde el pasado 7 de septiembre.
Según Cruz, las diligencias buscan conocer el impacto de las medidas adoptadas por los médicos en los establecimientos públicos de salud, así como las repercusiones que la interrupción de los servicios tiene para los pacientes.
"Vamos a comparecer por el beneficio de los pacientes, y dejando en claro que se debe estar al día con el pago de nuestros colegas", explicó el galeno.
Pago de salarios
Los médicos del sistema público de salud mantienen las asambleas informativas para exigir el pago de salarios atrasados y el cumplimiento de sus compromisos laborales.
De acuerdo con la Secretaría de Salud (Sesal), hasta el reciente martes, el 3% de los médicos continuaba pendiente de recibir sus pagos. Sin embargo, las negociaciones entre las autoridades y el gremio continúan en medio de las exigencias para resolver las obligaciones pendientes.
El proceso de investigación también abarca las consecuencias registradas en otros centros asistenciales, donde en el Hospital Escuela y el Hospital General San Felipe, las autoridades reportaron más de 50,000 consultas externas sin realizar y al menos 1,000 cirugías pendientes durante el conflicto.
Denuncia
El 12 de octubre, una denuncia en contra de los médicos que continúan en asambleas informativas fue presentada ante el Ministerio Público por Santos Augusto Funes con acompañamiento del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (OBLADHED).
En el escrito, Funes argumenta que los médicos han cometido los delitos de violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones en contra de él y del pueblo hondureño.
En el marco de las investigaciones, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, también compareció como testigo ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) el pasado 22 de octubre.
Durante rueda de prensa, aseguró que "desconoce aspectos fundamentales de la denuncia" y señaló que el caso podría estar relacionado un paciente oftalmológico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
No obstante, autoridades del Ministerio Público explicaron que se prevé citar a más profesionales de la medicina para recabar sus testimonios y avanzar en el esclarecimiento del caso.