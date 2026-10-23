Joprodeh condena ataques contra Dina Meza y exige respetar voluntad del Sitrainfop

Tegucigalpa, Honduras.- La organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) condenó este viernes los señalamientos contra la defensora de derechos humanos y periodista, Dina Meza, por su labor informativa sobre el conflicto interno del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (Sitrainfop), y exigió respeto a la autonomía sindical y a la elección de Esteban Díaz como presidente de la junta directiva central. La reacción de Joprodeh se produjo luego de que la junta directiva de la seccional 1 del Sitrainfop emitiera un comunicado en el que cuestionó una publicación difundida el 21 de octubre por Meza, a quien señaló de realizar publicaciones “injuriosas”, además de calificarlas como “falsas, difamatorias y carentes de sustento”.

Según Joprodeh, los señalamientos contra la periodista comenzaron desde una cuenta de Facebook y buscan desacreditarla por informar sobre las diferencias internas del sindicato y por el trabajo del medio de comunicación que dirige, Pasos de Animal Grande. En su pronunciamiento, la organización sostuvo que informar sobre conflictos sindicales no constituye una intromisión ilegítima, sino que forma parte del ejercicio periodístico y del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, Joprodeh pidió que se respete la autonomía sindical y la voluntad expresada en la elección de Esteban Díaz como presidente de la junta directiva central del Sitrainfop. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse