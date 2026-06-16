Denuncian turbas de personas enviadas por Edgardo Loucel para intimidar a Sitrainfop

Tegucigalpa, Honduras.- Una turba de personas fue enviada por el director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Edgardo Loucel, para supuestamente intimidar al Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop), según una denuncia presentada ante Dina Meza, representante del Mecanismo Nacional de Protección. De acuerdo con la denuncia, la intención del director del Infop sería intimidar al Sindicato de Trabajadores del Infop (Sitrainfop), organización que preside Antolino Díaz, quien además es beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección.

La denuncia señala que el presidente del Sitrainfop "está en grave riesgo debido a una campaña de desprestigio a través del perfil de Facebook denominado 'Sitrainfop Real'", el cual, según el documento, es manejado por activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre). Asimismo, sostiene que el director los ha mantenido en sus cargos con el objetivo de desmantelar el Sitrainfop e intimidar a Antolino Díaz y a sus compañeros de la organización sindical. Las personas afines al director Edgardo Loucel llegaron a las instalaciones del Infop gritando "¡Fuera Sitrainfop!" y lanzando cohetes, de acuerdo con la denuncia.