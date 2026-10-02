"Está en un parque con sus pertenencias": Denuncian desprotección a periodista víctima de atentado

Tegucigalpa, Honduras.- Defensores de derechos humanos denunciaron ante la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) la falta de protección a un periodista víctima de un atentado en su vivienda. Aseguran que se encuentra en una situación de indefensión.

La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asoprodehu), Dina Meza, denunció la situación y alertó sobre el riesgo que enfrenta el comunicador, cuya identidad permanece bajo reserva.

“El periodista es una persona que sufrió un atentado contra su vivienda por hombres armados, y actualmente está siendo buscado por estas personas para verificar su ubicación”, explicó.

De acuerdo con la denuncia, el periodista fue beneficiario del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia desde junio de 2026 por el riesgo tras el atentado.

Meza explicó que el comunicador fue reubicado en un lugar del país como parte de las medidas de protección. Sin embargo, aseguró que, después de permanecer tres meses bajo el mecanismo, fue expulsado del programa de protección y del sitio donde se encontraba.

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“El vino a Tegucigalpa por diligencias en el mecanismo, cuando llega le notifican que estaba expulsado del lugar donde lo tenía reubicado el mecanismo", condenó la directora de Asoprodeh.