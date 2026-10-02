"Está en un parque con sus pertenencias": Denuncian desprotección a periodista víctima de atentado

Tegucigalpa, Honduras.- Defensores de derechos humanos denunciaron ante la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) la falta de protección a un periodista víctima de un atentado en su vivienda. Aseguran que se encuentra en una situación de indefensión.
La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asoprodehu), Dina Meza, denunció la situación y alertó sobre el riesgo que enfrenta el comunicador, cuya identidad permanece bajo reserva.
“El periodista es una persona que sufrió un atentado contra su vivienda por hombres armados, y actualmente está siendo buscado por estas personas para verificar su ubicación”, explicó.
De acuerdo con la denuncia, el periodista fue beneficiario del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia desde junio de 2026 por el riesgo tras el atentado.
Meza explicó que el comunicador fue reubicado en un lugar del país como parte de las medidas de protección. Sin embargo, aseguró que, después de permanecer tres meses bajo el mecanismo, fue expulsado del programa de protección y del sitio donde se encontraba.
“El vino a Tegucigalpa por diligencias en el mecanismo, cuando llega le notifican que estaba expulsado del lugar donde lo tenía reubicado el mecanismo", condenó la directora de Asoprodeh.
El director de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), Jorge Jiménez, explicó que el comunicador hondureño no cuenta con recursos básicos para permanecer en el lugar donde residía tras su expulsión del mecanismo protector.
“El no tiene ni comida, no tiene ni dónde dormir, no tiene justificado cómo va a sobrevivir estos días. Él está en un parque con todos sus pertenencias, porque no tiene a dónde ir", aseveró Jiménez.
Jiménez señaló que el periodista "se encuentra en una situación de indefensión", y cuestionó que el mecanismo encargado de protegerlo pueda justificar una suspensión de las medidas con una causa que, según la organización, no existe.
“Hacemos un llamado a la ministra de Derechos Humanos, Leda Pagán, a que asuma su papel en pro de la defensa y la protección de los derechos humanos de todas las personas y, sobre todo, de los grupos en situación de vulnerabilidad, como ser los periodistas, comunicadores sociales y defensores de derecho humanos", pidió.
En Honduras, el Mecanismo de Protección de Derechos Humanos es una unidad técnica y órgano especializado de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) encargado de recibir solicitudes, evaluar riesgos y ejecutar medidas de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.