Martinica vs Honduras EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Concacaf Nations League en directo

Fort-de-France, Martinica.- Honduras afronta este jueves un partido clave ante Martinica por la tercera jornada del Grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor llega con tres puntos, luego de vencer a Jamaica en Kingston, y necesita volver a ganar para mantener en sus manos el camino hacia los cuartos de final.
MINUTO A MINUTO:
5:20 PM - Fuera de la convocatoria para este juego: Víctor Vandenbroucke, Denil Maldonado y Alejandro Reyes
5:00 PM - Cuatro jugadores será titulares por primera vez en la Selección de Honduras en esta Nations League 2026: Edwin Rodríguez, Mike Arana, Alenis Vargas y "Yio" Puerto.
4:50 PM - ASÍ SALE MARTINICA: Emmanuel Vermignon, Joris Moutachy, Harold Voyer, Ludovic Blas, Kevin Appin, Janis Antiste, Brighton Labeau, Kenny Lala, Cyril Mandouki, Jonathan Varane, Florent Poulolo.
4:40 PM - La Bicolor ya se encuentra instalada en el Stade Pierre Aliker de Martinica.
4:30 PM - CONFIRMADO EL 11 TITULAR DE HONDURAS: Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Búho Meléndez, Deiby Flores, Edwin Rodríguez, Mike Arana, Alenis Vargas, Erick Puerto, Bryan Róchez.
Previa del partido
El encuentro comenzará a las 6:00 de la tarde, hora de Honduras, en el Stade Pierre Aliker, donde la "H" buscará aprovechar el impulso de su último triunfo y dar otro paso importante en el torneo.
Uno de los principales atractivos será el regreso de Dereck Moncada, quien podrá jugar después de que Concacaf retirara la tarjeta roja que recibió ante Jamaica al considerar accidental la acción que provocó su expulsión. El futbolista volverá a formar una dupla especial con su hermano Keyrol Figueroa, autor del gol del triunfo en Kingston.
El técnico José Francisco Molina también prepara algunas variantes debido a la carga de partidos. Denil Maldonado es duda por problemas físicos, por lo que Luis Vega podría ocupar su lugar en la defensa central. Clinton Bennett también aparece como alternativa para realizar modificaciones en el once.
La historia favorece a Honduras, que se mantiene invicta en sus tres enfrentamientos anteriores contra Martinica, con dos victorias y un empate. Sin embargo, el equipo caribeño llega necesitado y buscará aprovechar su condición de local.
Martinica acumula dos derrotas consecutivas y necesita sumar para mantener sus opciones en el grupo y evitar complicarse todavía más con el descenso a la Liga B.
Datos del juego
Hora: 6:00 PM.
Transmite: FOX.