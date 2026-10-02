Martinica vs Honduras EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Concacaf Nations League en directo

Fort-de-France, Martinica.- Honduras afronta este jueves un partido clave ante Martinica por la tercera jornada del Grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor llega con tres puntos, luego de vencer a Jamaica en Kingston, y necesita volver a ganar para mantener en sus manos el camino hacia los cuartos de final.

MINUTO A MINUTO:

5:20 PM - Fuera de la convocatoria para este juego: Víctor Vandenbroucke, Denil Maldonado y Alejandro Reyes

5:00 PM - Cuatro jugadores será titulares por primera vez en la Selección de Honduras en esta Nations League 2026: Edwin Rodríguez, Mike Arana, Alenis Vargas y "Yio" Puerto.

4:50 PM - ASÍ SALE MARTINICA: Emmanuel Vermignon, Joris Moutachy, Harold Voyer, Ludovic Blas, Kevin Appin, Janis Antiste, Brighton Labeau, Kenny Lala, Cyril Mandouki, Jonathan Varane, Florent Poulolo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

4:40 PM - La Bicolor ya se encuentra instalada en el Stade Pierre Aliker de Martinica.

4:30 PM - CONFIRMADO EL 11 TITULAR DE HONDURAS: Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Búho Meléndez, Deiby Flores, Edwin Rodríguez, Mike Arana, Alenis Vargas, Erick Puerto, Bryan Róchez.