Baja confirmada: El modificado 11 titular de Honduras para enfrentar a Martinica

Se viene el juego por la tercera fecha de la fase de grupo de la Liga de Naciones de la Concacaf entre Martinica y Honduras.
Como era de esperarse por la cantidad de partidos y horas de vuelo, la selección de Honduras volverá a presentar cambios en su alineación
José Francisco Molina llega a su tercer juego en un torneo oficial, serían cinco en total contando los amistoso ante Perú y Argentina. Ahora busca el boleto a cuartos.
Edrick Menjívar - Inamovible de su puesto, cuenta con toda la confianza de Reinaldo Rueda. Luis Ortíz seguirá esperando su oportunidad en la Bicolor.
Joseph Rosales - Otro que no se mueve de su puesto. Su rendimiento fue muy bueno ante Jamaica y para la Bicolor siempre es una garantía tenerlo en la banda izquierda.
Cristopher Meléndez - Destacado en el partido ante Surinam, fue importante en los dos goles que marcó Honduras en ese encuentro y también tuvo una muy buena actuación en el triunfo ante Jamaica.
Giancarlo Sacaza - El defensor del Motagua fue titular ante Jamaica y dejó buenas sensaciones en su primera titularidad por lo que podría repetir ante Martinica esta noche.
¡SORPRESA! Clinton Bennett sería uno de los cambios de José Francisco Molina y el defensor de Olimpia podría debutar oficialmente con la Bicolor ante Martinica.
Kervin Arriaga - El mediocampista del AEK de Atenas volvería a la titularidad luego de ser suplente ante Jamaica y sería el segundo cambio en el 11 tiutlar. El hondureño podría ocupar el lugar de Deybi Flores, quien tendría descanso tras disputar el partido anterior.
Jonathan Rubio - El futbolista del Petro de Luanda de Angola ha dejado buenas sensaciones en sus últimas dos apariciones con la Bicolor, por lo que apunta nuevamente a la titularidad ante Martinica.
¡SORPRESA! Jorge Álvarez sería el tercer cambio de José Francisco Molina para el partido ante Martinica. El mediocampista de Olimpia ocuparía el lugar de José Alejandro Reyes, quien fue titular en los dos últimos encuentros de la Bicolor.
Dereck Moncada - Uno de los futbolistas más destacados de la Bicolor en la actualidad. Registró un gol y una asistencia en el primer partido y también tuvo una buena participación ante Jamaica. Aunque había sido expulsado en ese encuentro, la Concacaf decidió levantar la suspensión de la tarjeta roja, por lo que el catracho estará disponible para enfrentar a Martinica en la tercera jornada.
Luis Palma - Es uno de los inamovibles en la banda izquierda; aportó una asistencia ante Surinam en el primer partido y dejó buenas sensaciones ante Jamaica.
Bryan Róchez - El delantero fue suplente ante Jamaica, partido en el que Keyrol Figueroa ocupó su lugar en el once titular. Sin embargo, ante Martinica se espera que Róchez vuelva a la titularidad como parte de las rotaciones de José Francisco Molina, convirtiéndose en el cuarto cambio del técnico español.
OPCIÓN - José Alejandro Reyes es del gusto de José Francisco Molina y no se descarta que sume minutos esta tarde. Sin embargo, el mediocampista podría comenzar el partido desde el banquillo y tener su oportunidad como pieza de recambio.
OPCIÓN - Edwin Rodríguez ya está recuperado de la lesión que lo mantuvo fuera de los últimos partidos y podría volver a tener minutos con la Bicolor. Se espera que José Francisco Molina le dé participación ante Martinica, aunque comenzara el encuentro desde el banquillo.
BAJA: Denil Maldonado no podrá jugar con Honduras ante Martinica. El capitán de la Bicolor sufrió una molestia en la rodilla derecha durante el partido contra Jamaica y, aunque terminó el encuentro, José Francisco Molina decidió no arriesgarlo para esta tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf