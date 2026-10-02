Roban pertenencias a jugadores de la Selección de Honduras: Revelan cómo sucedió

Jugadores de la Selección de Honduras sufren robo en aeropuerto. Revelan lo que perdieron y cómo sucedió.
La Selección de Honduras continúa con su recorrido por el Caribe en una nueva jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.
La Bicolor viene de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Jamaica en Kingston.
El único gol del encuentro fue marcado por Keyrol Figueroa, quien le dio tres puntos valiosos al equipo dirigido por José Francisco Molina.
Tras ese compromiso, la delegación hondureña emprendió nuevamente el viaje, esta vez con destino a Martinica.
Honduras se prepara para enfrentar este viernes a Martinica en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France.
El partido está programado para las 6:00 de la tarde, hora de Honduras.
La Bicolor buscará otro triunfo que le permita seguir sumando en la Liga de Naciones y mantenerse en la pelea dentro de su grupo.
El equipo nacional afrontará este encuentro con la misión de cerrar de buena manera esta exigente gira por el Caribe.
Sin embargo, el viaje previo dejó una situación bastante incómoda para la delegación hondureña.
Durante el traslado desde Comayagua a Jamaica, se reportó la desaparición de varias pertenencias de los equipajes. Hasta el momento se sabe que fueron sustraídas de las maletas de los futbolistas.
Entre los objetos que se habrían extraviado se encuentran cerca de 20 perfumes, además de otros artículos personales.
La situación generó molestia en la delegación y, según lo informado, se habría presentado la denuncia correspondiente.
No es la primera vez que este tipo de delegaciones sufren impases de esta índole en aeropuertos internacionales.
La Federación de Fútbol de Honduras aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido.