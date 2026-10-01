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Prensa explota tras eliminación de Costa Rica en Concacaf: "Una mancha" "la peor de la historia"

Así reaccionó la prensa deportiva al fracaso de Costa Rica en Nations League 2026

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 18:49
Prensa explota tras eliminación de Costa Rica en Concacaf: Una mancha la peor de la historia
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Costa Rica consumó un fracaso histórico al quedar eliminada de Nations League 2026 y la prensa deportiva no se guardó nada. Así reaccionaron.

Fotos: Cortesía.
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Scooter de la zona del Caribe, Nahuel La zona, reveló que con el resultado de Curazao las selecciones de Trinidad y Tobago, Costa Rica y Nicaragua estaban eliminadas de la fase final de la Nations League.
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