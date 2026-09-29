Apenas 7 ciclones tropicales podría formarse en el Atlántico por El Niño

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el inicio de la temporada ciclónica, las autoridades del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtieron que el impacto de El fenómeno de El Niño también se vería en la formación de huracanes y que para este año estaría por debajo del promedio.
Para octubre y noviembre, cuando finaliza la temporada ciclónica, ese panorama continuará, especialmente en el Atlántico. Además, proyectan el ingreso tardío de los frentes fríos, que generalmente también dejan precipitaciones.
Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), dijo que “debido al fenómeno de El Niño, lo que nos dice la climatología es que prácticamente en la región del Atlántico disminuye notablemente la cantidad de ciclones tropicales”.
Afirmó que normalmente se registran 15 ciclones tropicales en la temporada del 1 junio al 30 noviembre en el Atlántico, pero los pronósticos de este año son inferiores a siete.
“Estábamos hablando de una disminución de casi un 50% de la producción de ciclones tropicales de lo normal”, destacó, al tiempo de alertó que siempre existe la amenaza, pero la probabilidad es baja en comparación con otros años debido al fenómeno de El Niño.
El Niño está asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico, pero también puede alterar patrones meteorológicos de otras regiones. Con este fenómeno, su formación en el Atlántico se ve interrumpida porque aumentan los vientos en las capas altas de la atmósfera.
Cuando la cortante de viento aumenta desorganiza los ciclones e impide que se fortalezcan hasta llegar a tormentas tropicales o huracanes.
Lluvias por debajo del promedio
Víctor Ortega, meteorólogo del Cenaos, aseguró que pese a las proyecciones "esperamos que aún así, la cantidad de lluvia que siga llegando a la zona norte se mantenga con condiciones bastante favorables y tengamos acumulados bastante altos".
El experto informó que en octubre y noviembre el litoral Caribe percibirá reducción leve en las lluvias en comparación con la registrada en otros años. En la zona norte del país también habrá un déficit, aunque no será tan marcado en comparación con otros departamentos. En este región las lluvias más intensas se reportan en octubre y noviembre, pero no se detienen y se extienden el resto del año.
El jefe del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de Copeco, por su parte, alertó que si bien las lluvias son menores en comparación con otros años, no se puede descartar que no se vaya a formar un ciclón que afecte a Honduras, especialmente en los meses de octubre y a finales de noviembre.
Citó ejemplos como los eventos naturales de Eta y Iota, en noviembre de 2020, que se formaron en un mes o en menos de 12 días; también está el antecedente del huracán Mitch en octubre de 1998.
“No estoy diciendo que va a ser lo mismo este año, pero debemos de ser conscientes que octubre y noviembre son los meses de mayores condiciones para que se formen ciclones”, detalló.
Sin embargo, dijo que “lo que pedimos ya por fe, es que se den las precipitaciones de octubre abundantes, para poder llegar hasta mayo del 2027, porque el fenómeno de la sequía solo porque está lloviendo no ha finalizado”.