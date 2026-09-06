Ante sequía y pérdidas agrícolas: Directora regional del PMA llega a Honduras para evaluar impacto

Tegucigalpa, Honduras.- La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Lena Savelli, llegó este domingo a Honduras para evaluar el impacto de la sequía derivada del fenómeno climático de El Niño y reunirse con el presidente del país, Nasry ‘Tito’ Asfura.

Una fuente de la agencia de las Naciones Unidas confirmó a EFE el arribo de Savelli a Tegucigalpa, donde este lunes mantendrá un encuentro con Asfura para coordinar acciones ante la crisis hídrica que golpea la zona más árida del país centroamericano.

"​Su visita al país reafirma el compromiso del Programa Mundial de Alimentos de continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno de Honduras para apoyar a las familias más vulnerables, trabajando juntos por aquellos que más lo necesitan", subrayó la misma fuente.