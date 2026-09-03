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Directora del PMA se reunirá con Asfura para evaluar el impacto de la sequía por El Niño

Lena Savelli, del PMA, llegará a Honduras este domingo para evaluar los daños de la sequía y reunirse con el Gobierno en pleno estado de emergencia

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 21:07
Directora del PMA se reunirá con Asfura para evaluar el impacto de la sequía por El Niño

La directora regional del PMA/WFP, Lena Savelli, visitará Honduras este fin de semana para evaluar impacto de la sequía por el fenómeno climático El Niño.

 Foto: cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP, en inglés), Lena Savelli, visitará Honduras la próxima semana para reunirse con el presidente Nasry Asfura, y evaluar la situación de las comunidades afectadas por la sequía asociada al fenómeno climático de El Niño en la zona más seca.

Naciones Unidas acompaña a Honduras para hacer frente ante sequía que afecta a 213 municipios

La agencia de Naciones Unidas informó ayer que Savelli llegará el domingo al país en un “momento crítico”, debido a que la escasez de lluvias golpea con dureza el centro y sur, en la zona conocida como Corredor Seco.

Durante su estancia, la alta funcionaria del WFP visitará proyectos de apoyo técnico y acceso a mercados para pequeños productores agrícolas dentro de la iniciativa ‘Ración Fresca’, enfocada en fortalecer la alimentación escolar en los municipios impactados por la sequía.

Bajo alerta roja

El Gobierno mantiene en alerta roja (emergencia) a 103 de los 298 municipios del país por la crisis hídrica, que no solo compromete las cosechas y la ganadería, sino también el suministro para consumo humano.Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), en el país persisten condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas a un evento de El Niño fuerte, con un déficit acumulado de precipitación de entre 100 y 200 milímetros.

La falta de lluvias también agrava la situación hídrica en la capital, donde las autoridades han endurecido el racionamiento del vital líquido a 12 días de por medio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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