Directora del PMA se reunirá con Asfura para evaluar el impacto de la sequía por El Niño

Tegucigalpa, Honduras.- La directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP, en inglés), Lena Savelli, visitará Honduras la próxima semana para reunirse con el presidente Nasry Asfura, y evaluar la situación de las comunidades afectadas por la sequía asociada al fenómeno climático de El Niño en la zona más seca.

La agencia de Naciones Unidas informó ayer que Savelli llegará el domingo al país en un “momento crítico”, debido a que la escasez de lluvias golpea con dureza el centro y sur, en la zona conocida como Corredor Seco. Durante su estancia, la alta funcionaria del WFP visitará proyectos de apoyo técnico y acceso a mercados para pequeños productores agrícolas dentro de la iniciativa ‘Ración Fresca’, enfocada en fortalecer la alimentación escolar en los municipios impactados por la sequía.

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