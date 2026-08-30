Advierten que fenómeno de El Niño podría intensificarse hasta diciembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El fenómeno de El Niño podría intensificarse hasta finales de año y alcanzar una magnitud que genere importantes impactos en Honduras.

El especialista señaló que, aunque los pronósticos mantienen un elevado nivel de incertidumbre, las condiciones actuales apuntan a una intensificación de El Niño durante los próximos meses.

“Yo creo que los pronósticos están con una elevadísima incertidumbre hoy día, el niño sigue intensificándose, ya es una realidad que para diciembre vamos a tener probablemente el fenómeno climatológico atmosférico más potente de los últimos 60 años”, declaró el experto en cambio climático Wilmer Reyes.

Advirtió que Honduras enfrentará una reducción considerable de las precipitaciones durante este ciclo, especialmente en las zonas que forman parte del corredor seco.

“Las expectativas para Honduras también son inequívocas y son claras: la cantidad de precipitación en este período, en este ciclo, se va a reducir entre 30 y hasta 70% la cantidad de precipitación en áreas como el corredor seco”, explicó.