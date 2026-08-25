Sequía también golpea El Salvador: declaran alerta roja para enfrentar los efectos de El Niño

San Salvador, El Salvador. - La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró el pasado martes alerta roja para tomar las medidas necesarias y enfrentar así los efectos del fenómeno de El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

"Es deber del Estado salvaguardar la vida, integridad, bienestar, medios de subsistencia y seguridad alimentaria de la población, mediante la adopción oportuna de medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres ante escenarios de amenaza de origen hidrometeorológico y climático", apuntó Protección Civil.

La entidad señaló que "durante agosto y parte de septiembre de 2026 se prevé la recurrencia de períodos secos asociados a El Niño y a la extensión de la canícula, con probabilidad de entre 20-40 % de ocurrencia de al menos un evento de sequía meteorológica a escala nacional".