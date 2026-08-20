ONU anuncia donación de $20 millones a Honduras para combatir la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador residente de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alejandro Álvarez, anunció una nueva ayuda de 20 millones de dólares para mitigar los efectos de la sequía, con lo que los recursos movilizados por el organismo para atender la emergencia climática ascienden a 86 millones. "Una donación de alrededor de 20 millones de dólares va a ser recibida por el país para poder hacer frente a esta sequía", afirmó Álvarez durante el I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos, celebrado en el parlamento hondureño para impulsar una política de Estado frente a la crisis hídrica.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró en las últimas horas la alerta roja en 75 municipios del centro y sur del país, lo que se conoce como el Corredor Seco, y la amarilla en otros 71, debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño, que afecta a cultivos y animales. La alerta roja, el nivel máximo de emergencia, implica ejecutar todas las acciones necesarias para proteger la vida de las personas, mientras que la amarilla llama a mantenerse preparados ante un posible agravamiento de la situación. La Copeco indicó que la alerta se mantendrá “por tiempo indefinido” debido a la sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño, que ha provocado en Honduras condiciones más cálidas y secas de lo normal. Álvarez explicó que la ONU ya había movilizado unos 62 millones de dólares para atender a 33 municipios, 11 de ellos bajo alerta roja, y posteriormente destinó otros 4 millones del Fondo Humanitario Regional a cinco municipios como acción anticipatoria. "Confío también en que algunos recursos adicionales puedan ser liberados, algunos para apoyar a pequeños productores, y yo creo que el país va a estar en condiciones también de recibir donaciones adicionales para este trabajo", enfatizó el diplomático.