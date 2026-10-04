Rescatan a niña que fue arrastrada por una quebrada en la Centroamérica Oeste

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional rescataron a una niña que cayó a una cuneta y fue arrastrada por una quebrada en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela. El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado 3 de octubre, cuando la niña caminaba por la zona y accidentalmente se cayó, quedando en riesgo su vida ante la crecida de la quebrada debido a las lluvias de las últimas horas. En ese sentido, el Sistema Nacional de Emergencias 911, agentes de la estación policial del barrio Belén, Cruz Roja y pobladores salieron a buscar a la menor.

Afortunadamente, los policías hallaron a la niña y la rescataron. De igual forma, se coordinó asistencia médica con la Cruz Roja y posteriormente la menor fue remitida a un centro asistencial.

Esta acción recordó a la población la valentía del policía Kevin Pérez Vargas, quien sacrificó su vida al lanzarse a una quebrada para intentar rescatar a dos niños en San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Alerta verde en la capital

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró alerta verde por 48 horas para Distrito Central y San Pedro Sula debido a las precipitaciones de las últimas horas y las próximas que caerán este domingo. En ese sentido, las autoridades instan a la población a tomar precauciones, tales como evitar cruzar ríos y quebradas, así como mantenerse alejados de estos caudales durante lluvias intensas.