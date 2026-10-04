Rescatan a niña que fue arrastrada por una quebrada en la Centroamérica Oeste

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional rescataron a una niña que cayó a una cuneta y fue arrastrada por una quebrada en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela.
El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado 3 de octubre, cuando la niña caminaba por la zona y accidentalmente se cayó, quedando en riesgo su vida ante la crecida de la quebrada debido a las lluvias de las últimas horas.
En ese sentido, el Sistema Nacional de Emergencias 911, agentes de la estación policial del barrio Belén, Cruz Roja y pobladores salieron a buscar a la menor.
Afortunadamente, los policías hallaron a la niña y la rescataron. De igual forma, se coordinó asistencia médica con la Cruz Roja y posteriormente la menor fue remitida a un centro asistencial.
Esta acción recordó a la población la valentía del policía Kevin Pérez Vargas, quien sacrificó su vida al lanzarse a una quebrada para intentar rescatar a dos niños en San Pedro Sula.
Alerta verde en la capital
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró alerta verde por 48 horas para Distrito Central y San Pedro Sula debido a las precipitaciones de las últimas horas y las próximas que caerán este domingo.
En ese sentido, las autoridades instan a la población a tomar precauciones, tales como evitar cruzar ríos y quebradas, así como mantenerse alejados de estos caudales durante lluvias intensas.
Cabe recordar que el 11 de octubre de 2025, dos menores de edad que eran primos perdieron la vida al caer en una cuneta y ser arrastrados por una quebrada a la altura de la colonia Cantarero López.
Ambos habían sido reportados como desaparecidos un día atrás luego de que estos culminaran su jornada de estudio y salieron con rumbo a su hogar. Lamentablemente, uno de ellos fue encontrado debajo de un puente en la colonia 1 de diciembre, mientras el cuerpo del otro fue localizado en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.