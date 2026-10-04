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Rescatan a niña que fue arrastrada por una quebrada en la Centroamérica Oeste

La menor había caído accidentalmente a una quebrada en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela, siendo hallada con vida por agentes policiales

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 09:50
Rescatan a niña que fue arrastrada por una quebrada en la Centroamérica Oeste

La menor cayó a la quebrada el sábado 4 de octubre, por lo que habitantes, familiares y autoridades rápidamente se desplegaron para encontrar a la niña.

 Foto: Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional rescataron a una niña que cayó a una cuneta y fue arrastrada por una quebrada en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del sábado 3 de octubre, cuando la niña caminaba por la zona y accidentalmente se cayó, quedando en riesgo su vida ante la crecida de la quebrada debido a las lluvias de las últimas horas.

En ese sentido, el Sistema Nacional de Emergencias 911, agentes de la estación policial del barrio Belén, Cruz Roja y pobladores salieron a buscar a la menor.

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Afortunadamente, los policías hallaron a la niña y la rescataron. De igual forma, se coordinó asistencia médica con la Cruz Roja y posteriormente la menor fue remitida a un centro asistencial.

La menor recibió atención por parte de personal de la Cruz Roja Hondureña y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial.

La menor recibió atención por parte de personal de la Cruz Roja Hondureña y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial.

 (Foto: Policía Nacional)

Esta acción recordó a la población la valentía del policía Kevin Pérez Vargas, quien sacrificó su vida al lanzarse a una quebrada para intentar rescatar a dos niños en San Pedro Sula.

Alerta verde en la capital

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró alerta verde por 48 horas para Distrito Central y San Pedro Sula debido a las precipitaciones de las últimas horas y las próximas que caerán este domingo.

En ese sentido, las autoridades instan a la población a tomar precauciones, tales como evitar cruzar ríos y quebradas, así como mantenerse alejados de estos caudales durante lluvias intensas.

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Cabe recordar que el 11 de octubre de 2025, dos menores de edad que eran primos perdieron la vida al caer en una cuneta y ser arrastrados por una quebrada a la altura de la colonia Cantarero López.

Ambos habían sido reportados como desaparecidos un día atrás luego de que estos culminaran su jornada de estudio y salieron con rumbo a su hogar. Lamentablemente, uno de ellos fue encontrado debajo de un puente en la colonia 1 de diciembre, mientras el cuerpo del otro fue localizado en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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