Liberan a un hombre que estaba secuestrado y cuyo rescate lo pedían desde su teléfono móvil

Copán, Honduras.- Sano y salvo fue rescatado un hombre que presuntamente fue víctima de un rapto y por quién horas después sus captores solicitaron dos millones de lempiras a cambio de dejarlo en libertad y no causarle daños físicos. La privación de la libertad de don Osman Antonio Mejía Moreno, se produjo en la ciudad de San Pedro Sula, el pasado sábado, 20 de junio; así fue reportado por sus familiares. Los parientes de éste pusieron en conocimiento del hecho a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para que se iniciaran las labores de investigación. Elementos de la Unidad Nacional Anti Secuestros (UNAS) comenzaron las averiguaciones al tener ciertos datos porporcionados por la familia del secuestrado.

Una de las hijas del hombre de 51 años de edad, manifestó que el sábado 20 de junio, desde el propio teléfono celular de su padre, se comenzaron a recibir mensajes extorsivos a través de la aplicación WhatsApp.

Del mismo teléfono

Esos mensajes fueron dirigidos al teléfono de la madrastra de la joven, quien reside en los Estados Unidos. En las comunicaciones, los captores afirmaban tener secuestrado a su padre y que exigían el pago dos millones de lempiras, a cambio de no atentar contra su vida y otorgarle la libertad. Al tener conocimiento del caso, la UNAS conformó un equipo de trabajo, que se trasladó rápidamente hasta el municipio de Cabañas, en el departamento de Copán para iniciar las acciones operativas y rastreos pertinentes.