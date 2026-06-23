“Se escuchó un gran estruendo”: sobrevivientes relatan el terror vivido durante el derrumbe

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras decenas de rescatistas removían toneladas de tierra y roca con la esperanza de encontrar a cuatro personas desaparecidas, a pocos metros de la zona del desastre también ocurrían escenas que reflejaban la otra cara de la tragedia: la de quienes lograron salir con vida. Elvis Posada aún recuerda el momento en que todo ocurrió. Apenas unos minutos antes del derrumbe había dejado a su hijo, Jaciel Posada, en la bodega donde trabajaba cargando contenedores. Ya iba de regreso cuando la noticia sobre un deslizamiento en el anillo periférico llegó a sus oidos: “Yo lo vine a dejar en el carro, me acababa de ir de aquí. Él ahí estaba cargando unos contenedores. Me fui, pero cuando iba en camino miré la noticia y me regresé”, relató.

Aunque para Posadas el tiempo que pasó sin saber de su hijo fue una eternidad, la angustia se terminó rápido. A través de una llamada, el joven logró avisarle que seguía con vida.

Había quedado atrapado junto a varios compañeros dentro de una oficina que fue bloqueada por la enorme masa de tierra, pero todos permanecían ilesos. Cerca de una hora después, Jaciel salió caminando entre los trabajadores evacuados. Su padre no pudo contener la emoción y cayó de rodillas sobre el pavimento y agradeció a Dios por haberle devuelto a su hijo sano y salvo. La misma incertidumbre vivió Selín Fúnez, uno de los trabajadores que también quedó atrapado dentro de la oficina aislada por el derrumbe. Según recordó, alrededor de 40 personas permanecieron encerradas durante más de una hora, mientras el aire comenzaba a mezclarse con los químicos almacenados en las bodegas. “Estábamos ahí esperando la hora de entrada de la empresa y de repente se escuchó el tremendo estruendo. Ahí había bastante espacio; lo único que nos cayó encima fueron los cables del tendido eléctrico. Salimos por la parte de atrás, con una escalera nos bajaron”, relató. A pesar del miedo, aseguró que todos los trabajadores que permanecían junto a él lograron salir con vida: “Todos estamos bien, gracias a Dios. Lo único que una señora de la tercera edad, por su tipo de salud, la bajaron en camilla”.

Muy cerca de allí también estaba Allan Martínez, un conductor de cisterna de 50 años y residente de Las Tapias, quien por apenas unos segundos logró escapar de la tragedia. Desde hace seis meses abastece de agua a una de las bodegas del sector. Según relató, esta mañana terminó su recorrido y se alejó apenas unos metros del lugar donde minutos después ocurrió el deslizamiento. “Creo que eran las 7:15 o 7:20 de la mañana. Yo siempre vengo a hacer un viaje de agua ahí. Cuando acordé, me fui para donde estaba el camión y luego caminé hacia unos tanques que están más a la derecha. Ahí fue donde se escuchó aquel gran estruendo”, recordó.